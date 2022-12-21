Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret sızdı! Bakın asgari ücret kaç para olacak

Asgari ücret pazarlıklarından sonuç çıkmadı. Türk-İş "9 bin TL altına imza atmayız" resti çekti. Erdoğan, "Bugün Çalışma Bakanı ile görüşüp karar vereceğiz" deyip 9 bin TL talebine kapıyı kapattı. Erdoğan'ın açıklayacağı 2023 Ocak asgari ücret zammı sızdı... İşte o rakam...

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Türkiye 2023 yılı asgari ücretinin kaç lira olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam saatlerinde a da yarın yapacağı açıklamayla öğrenecek. Türk-İş son dakikada asgari ücret talebini 9 bin liraya çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK parti grubunda Âsgari ücreti bugün belirleyeceğiz" dedi. Ancak 9 bin TL bekleyen işçilerin hayallerini yıktı. Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret rakamını Habertürk yazarı Sevilay yılman duyurdu.

Erdoğan ile Bilgin bugün görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücret zammını görüşecek. Ardından da akşam saatlerinde ya da yarın asgari ücret zammını açıklayacak. Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine 9 bin TL beklentisinin hayal olduğunu ima etmişti.

Erdoğan 9 bin TL beklentisini yıktı

Erdoğan, "İnşallah hayırlı bir adım atarız neticeye varırız' dedi ama asgari ücretin 9 bin lira rakamına çıkmayacağının da sinyalini verdi. Erdoğan'ın "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor." sözleri işçi kesiminde hayal kırıklığı yarattı.

Yılman: Erdoğan 8 bin 200 TL açıklayacak

Tüm bunların ardından 7 milyon çalışan ve asgari ücretten dolaylı etkilenecek kesimler merakla Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret rakamını beklemeye başladı. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücretin 8 bin 200 TL olacağını duyurdu.

Sevilay Yılman, "Bence 10 bin TL'nin altı her halükarda hüsran. Ama duyumlarım 8200 civarı bir rakamı açıklayacak Cumhurbaşkanı… Sizce ne olur?" diye yazdı...