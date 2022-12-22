Asgari ücret açıklanıyor 9 bin lira olur mu? İşte en yüksek ihtimal

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam bugün belli oluyor. Peki asgari ücret 9 bin lira olur mu? Ekonomist Muhammet Bayram ihtimali en yüksek rakamı açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Milyonların beklediği rakam bugün belli olacak. Peki asgari ücret 9 bin lira olur mu? Milliyet'in haberine göre Ekonomist Muhammet Bayram dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Nihai kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecektir. Masadaki TÜRK İŞ çekilirse şu anda masada TİSK ve devlet tarafı kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklaması önemlidir. TİSK Başkanı daha önceden 7 bin 785 TL rakamını işaret ediyorken, şimdi alt sınırı 9 bin lira olarak koydu.

‘9 bin TL’nin gerçekleşme ihtimali zayıf’

8 bin lira ile 8 bin 250 TL’lik rakamlar enflasyona sebebiyet vermeyecek ve enflasyon kadar olan bir artış seviyesiydi. Bunun üzerindeki rakamlar sosyal refah payı artışı ile beraber oluşacak rakamlardır. Ben 9 bin TL’nin gerçekleşme ihtimalini zayıf görüyorum.

İhtimali en yüksek rakam ne?

8 bin lira ile 8 bin 250 TL’lik rakamın üzerine 250 ile 500 liralık bir sosyal refah payı artışıyla bu rakamın belirleneceğini düşünüyorum. İhtimali en yüksek rakam burada 8 bin 750 TL’dir.