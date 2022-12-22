Asgari ücret zammı net brüt ve işverene maliyeti! 2023 Asgari ücret tablosuna bakın

TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücretini bekliyor. Öğle saatlerinde yeni asgari ücret belli olacak. Asgari ücretin net rakamları için konuşulan 5 senaryo var. Bu senaryolardan biri tuttuğunda brüt asgari ücret ile işverene maliyetini gösteren tabloyu sizlerle paylaşıyoruz.

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TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücreti için enflasyonun ezdiği kesimleri ferahlatacak bir rakam bekliyor. Türk-iş'in 9 bin lira restinin ardından asgari ücretten beklenti 8 bin liranın üzerinde şekillendi. Asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi halinde 8.250 lira en muhtemel senaryo olarak görülüyor. Eğer asgari ücret 8.280 TL ve üzerinde olursa Ocak 2022'de yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'i aşarak rekor kıracak.

Asgari ücret dolar bazında ne kadar olacak?

Son yılların rakamları incelendiğinde asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesine 2016 yılı Ocak ayında ulaştı. Bu dönemde net asgari ücretin dolar karşılığı 442 ABD Doları'ydı. 442 dolar güncel kur üzerinden hesaplandığında (1 Dolar=18,67 TL) 8.252 TL ediyor. 2023 yılı asgari ücreti bu civarda gelirse dolar bazında 2016 yılındaki rakama çıkılmış olacak.

Asgari ücret net brüt ve işveren maliyeti tablosu

Net asgari ücretin artmasıyla birlikte brüt ve işveren maliyeti de yükselecek. Beklenti 8 bin lira üzeri 5 senaryoda yoğunlaştı. İşte o beş senaryola göre asgari ücretin brüt ve işveren maliyetleri tablosu:

2023 yılı asgari ücreti yüzde 45 zamla net 8 bin lira olursa; brüt asgari ücret 9 bin 412 lira, işveren maliyeti de 11 bin 59 lira olacak.

2023 yılı asgari ücreti yüzde 50 zamla net 8 bin 250 lira olursa; brüt asgari ücret 9 bin 706 lira, işveren maliyeti 11 bin 404 lira olacak.

2023 yılı asgari ücreti yüzde 54 zamla net 8 bin 500 lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin lira, işveren maliyeti 11 bin 750 lira olacak.

2023 yılı asgari ücreti yüzde 59 zamla net asgari ücret 8 bin 750 lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin 294 lira, işveren maliyeti 12 bin 96 lira olacak.

2023 yılı asgari ücreti yüzde 64 zamla net asgari ücret 9 bin lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin 588 lira, işveren maliyeti 12 bin 440 lira olacak.