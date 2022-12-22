2023 asgari ücreti kaç dolar ediyor? Asgari ücret dolar euro bazında 20 yılda bakın ne kadar arttı

TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücreti net 8506 lira oldu. Türkiye'de dolar bazında en yüksek asgari ücret son 20 yıl içinde 2016 senesindeydi. 2023 yılı asgari ücreti net 8500 lira olunca dolar bazında 2016 senesinin de üstüne çıkıldı. Asgari ücret son 20 yıl içinde dolar bazında ilk kez bu rakama çıktı.

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TÜRKİYE bugün 2023 yılı asgari ücretinin net 8506 lira, brüt 10 bin 8 lira olduğunu öğrendi. Yeni asgari ücret dolar bazında bugünkü kurla 455 dolar ediyor. Asgari ücret Temmuz 2022'ye oranla yüzde 54.6 oranındaki zamla 8506 lira olurken dolar bazında son 20 yılın en yüksek rakamı görüldü. Son 20 yılda asgari ücretin dolar bazında en yüksek olduğu sene 2016 yılıydı.

Asgari ücret kaç dolar ediyor? Son 20 yıl

2016 yılında net 1300 lira asgari ücretin dolar karşılığı 448 dolardı. Net asgari ücret 2023 Ocak ayı için yüzde 54.6 oranında zamla 8506 lira olurken dolar bazında bugünkü kurla 455 dolara çıkıldı. Bu dolar bazında asgari ücretin en yüksek olduğu yıl oldu.

Son 10 yılda euro bazında asgari ücret

Son 10 yılda AB ülkeleri arasında brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişimi negatif olan tek ülke Türkiye oldu. Türkiye euro bazında asgari ücret sıralamasında da son sıralarda yer aldı. Avrupa'da en yüksek brüt asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle 2 bin 313 euro ile Lüksemburg'da. 2012'de ülkede asgari ücret 1.801 euro seviyesindeydi. Bu 10 yıllık dönemde brüt asgari ücrette yıllık ortalama değişim yüzde 2,5 oldu.

Türkiye'de asgari ücret euro bazında son 10 yılda artış değil düşüş gösterdi. 2012 yılında asgari ücret 412 euro ederken, Temmuz'da gelen 2022 asgari ücret zammına rağmen 374 ediyor.