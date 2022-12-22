Altını bilen adam İslam Memiş yeni asgari ücreti tutturdu mu? Net bir asgari ücret rakamı vermişti
1 Ocak 2023 yılı itibariyle net ve brüt yeni asgari ücret belli oldu. Yeni rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de açıklandı. Yeni asgari ücret için altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bir tahminde bulunmuştu. Peki İslam Memiş asgari ücret tahmininde tutturdu mu? Rakam açıklanınca bakın ne yazdı...
TÜRKİYE'nin beklediği 2023 yılı asgari ücreti açıklandı. Herkes 8 bin lira üstü bir asgari ücret tahmininde bulunuyordu. Gelen rakam 8 bin 506 lira oldu. Peki para ve altın uzmanı İslam Memiş yaptığı asgari ücret tahmininde tutturdu mu? Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şu rakamı vermişti:
-Bugün asgari ücret açıklanacak, kişisel tahminim 8000 bin lira civarında. 8100 olabilir ama ben 8000 olarak bunu kafama yerleştirdim. 9000 lira isteyeceğiz diyenler olacaktır, işverene maliyete baktığımızda olumlu karşılığı olacağını tahmin etmiyorum. Hem EYT var hem asgari ücret var. Bu dengeler nasıl sağlanacak, devletin işi oldukça zor ama bir şekilde üzerinden kalkacaklar.
-Asgari ücret zammını 8 bin lira alacak olanlar da hayat pahalılığını istemiyorlar. Alım gücü azalmış. Bunu alıp da apartmanlar, evler almayacak. Alım gücüyle alakalı. Geçimini sağlayacak insanlar. Her iki taraf da mutlu değil.
Altını bilen adam asgari ücreti tutturamadı
İslam Memiş 8 bin lira asgari ücret bekliyordu. Ancak tahmininin üstünde bir asgari ücret açıklandı. 1 Ocak 2023 itibariyle asgari ücret net 8506 lira, brüt 10 bin 8 lira oldu.