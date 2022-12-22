Altını bilen adam İslam Memiş yeni asgari ücreti tutturdu mu? Net bir asgari ücret rakamı vermişti

-Bugün asgari ücret açıklanacak, kişisel tahminim 8000 bin lira civarında. 8100 olabilir ama ben 8000 olarak bunu kafama yerleştirdim. 9000 lira isteyeceğiz diyenler olacaktır, işverene maliyete baktığımızda olumlu karşılığı olacağını tahmin etmiyorum. Hem EYT var hem asgari ücret var. Bu dengeler nasıl sağlanacak, devletin işi oldukça zor ama bir şekilde üzerinden kalkacaklar.