Konyaspor uzatmalarda turladı! 5 gollü maçta Bodrumspor elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Konyaspor, normal süresi 1-1 sona eren müsabakada TFF 1. Lig ekibi Bodrumspor'u 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor sahasında TFF 1. Lig ekibi Bodrumspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren maçta Konyaspor, Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 64 ve 105. (P) dakikalarda Hadziahmetovic ile 114. dakikada Yasir Subaşı kaydetti. Bodrumspor'un gollerini de 83 ve 110. dakikalarda Yekta Kurtuluş attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Bodrumspor turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar

27. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Erdem kaleciyi çalımlayarak topu filelerle buluşturdu fakat gol ofsayt kararıyla geçerlilik kazanmadı.

64. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic’in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

78. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Cebrail’in pasını kontrol edip savunmadan sıyrılan Muhammet’in ceza sahası içi sağ çaprazından yakın pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bahri gole izin vermedi.

82. dakikada Yasir’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Amilton kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Yekta son çizgiden çevrilen topa ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

104. dakikada savunma arkasına sarkan Amilton ceza sahası içinde topla buluştuğu anda Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

105. dakikada topun başına geçen Hadziahmetovic topu ağlara gönderdi. 2-1

110. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada top savunma karşıladı. Ceza sahası önüne seken topu kontrol edip vuran Yekta’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

113. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin şutu üstten dışarı çıktı.

114. dakikada Muhamet’in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Yasir şutunda top ağlara gitti. 3-2

Arabam.com Konyaspor: 3 - Bodrumspor: 2

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Cebrail Karayel, Pavicic (Dk. 60 Amir Hadziahmetovic), Muric (Dk. 78 Amilton), Oğulcan Ülgün (Dk. 60 Muhammet Demir), Michalak (Dk. 60 Zymer Bytyqi), Bruno Paz (Dk. 97 Soner Dikmen), İkpeazu (Dk. 70 Mehmet Ali Büyüksayar)

Bodrumspor: Bahri Tosun, Süleyman Özdamar (Dk. 67 Recep Aydın), Osman Kocaağa (Dk. 46 Omar İmeri), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 79 Arda Çetin), Erkan Değişmez (Dk. 67 Yekta Kurtuluş), Mohammed, Musa Aktaş (Dk. 67 Celal Dumanlı), Süleyman Güneş, Mert Çayir (Dk. 97 İsmail Tarım), Erdem Çetinkaya

Goller: Dk. 64, Dk. 105 Amir Hadziahmetovic (penaltıdan), Dk. 114 Yasir Subaşı (Arabam.com Konyaspor), Dk. 83, Dk. 109 Yekta Kurtuluş (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+2 Uğurcan Yazğılı, Dk. 120 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor), Dk. 51 Ali Aytemur, Dk. 60 Süleyman Güneş, Dk. 104 Arda Çetin, Dk. 115 İsmail Tarım, Dk. 117 Celal Dumanlı, Dk. 120 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)