Köprü altında ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki Gökçe Ergen, son yolculuğuna uğurlandı. Ergen’in bir süredir babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Cımbızdere Viyadüğü köprü altında yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan incelemede kızın 13 yaşında Gökçe Ergen olduğu tespit edildi.

Ergen’in cansız bedeni, ailesine teslim edildi. Derince Cımbızlar Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Gökçe’nin cenazesi İstanbul Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı’nda defnedilmek üzere yola çıktı. Gökçe Ergen’in Derince’de bulunan bir ortaokulda öğrenci olduğu, bir süredir de babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.