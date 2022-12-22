Rahip üçlü ilişki ile suçlandı! Bahanesine akıl sır ermedi istismara uğrayan rahibe anlattı

SLOVENYA'da yaşayan ve Papa Francis'e yakın olduğu söylenen bir rahibe yönelik suçlama şoke etti. Rahibin 2 rahibeyi cinsel ilişkiye zorladığı öne sürüldü. İstismar mağduru bir rahibe, "Kutsal Üçlü'yü yeniden yaratma" ile kandırıldığını öne sürdü.

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68 yaşındaki Marko Ivan Rupnik, iki rahibeyle “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” üçlemesini yeniden yaratmanın bir yolu olarak “Kutsal Üçlü” kurmaya çalışmaktan ve onlarla seks yapmak için “psiko-ruhsal” kontrol yöntemleri kullanmakla suçlanıyor.

Rupnik, iddia edilen olaylar sırasında bir Sloven manastırının ruhani direktörüydü ve kilisede önemli kademelerde yer alıyordu.

Daily Star’ın haberine göre, onu suçlayan eski rahibe ise yaşanan ihlallerden dolayı kendisini şikayet ettiğini, ancak endişelerinin yıllarca göz ardı edildiğini iddia etti.

"Vicdan istismarı"

Eski rahibe, İtalyan araştırmacı gazetesi Domani’ye yaptığı açıklamada, “Peder Marko yavaş ve tatlı bir şekilde psikolojik ve ruhsal dünyama girmeye başladı, belirsizliklerimi ve kırılganlığımı kullandı ve Tanrı ile olan ilişkimi beni onunla cinsel deneyimlere itmek için kullandı. Bu gerçekten bir vicdan istismarıydı” dedi.

İlk cinsel birlikteliğini Rahiple yaşadı

Eski rahibe, ilk cinsel birlikteliğini Rupnik ile yaşadığını, ardından manastıra katıldığını ve 1987’den 1994 yılına kadar zorbalık taktikleri kullanarak kendisini susturduğunu söyledi.

"Üçlü ilişkiyi yeniden yaratma" bahanesi

Rahibe, Rupnik’in kendisinden ve başka bir rahibeden "Baba, oğul ve Kutsal Ruh" arasındaki üçlü ilişkiyi yeniden yaratmanın bir yolu olarak onunla seks yapmalarını istediğini iddia etti.

20 kadar kadını daha taciz etti iddiası

“Marko 30 yıl önce durdurulmalıydı” diyen rahibe, söz konusu rahibin 20 kadar kadını daha taciz etmiş olabileceğini düşünüyor.

İsmi açıklanmayan rahibenin iddialarına yanıt olarak, Cizvit tarikatı diğer kurbanları öne çıkmaya çağırdı.

Bu iddia yağmuru, Rupnik’e karşı on yıllara yayılan bir dizi suçlamanın sadece sonuncusu. Kilisede tanınmış bir rahip olan Rupnik, 1990’larda Slovenya’da cinsel tacizle suçlansa da bu iddialar ancak bu ayın başlarında gün ışığına çıktı.

Aforoz edildi ama 1 ay sonra kaldırıldı

İddialar sonucunda Vatikan’ın Rupnik’i soruşturduğu ancak konunun zaman aşımına uğradığına karar verdiği öğrenildi. İddia edilen suçun işlendiği tarihten itibaren yasal işlemlerin başlaması için çok fazla zaman geçtiği için Rupnik, kilise tarafından cezalandırılmış.

Soruşturmanın gerçekleştirilmesinden günler sonra, Mayıs 2020’de Rupnik’in ciddi bir günah işlediği için aforoz edildiği biliniyor. Ancak aforoz, Rupnik’in "tövbe" etmesinden sadece bir ay sonra kaldırıldı.

Pazar günü, Rupnik’in üstü Rahip Johan Verschueren, rahip aleyhindeki daha fazla bilgi veya iddia için bir çağrıda bulundu ve yeni iddiaların gündeme getirdiği bazı soruları açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi.

“Bütün bunlarda benim asıl endişem mağdur olanlar ve yeni bir şikayette bulunmak isteyen veya daha önce yapılmış şikayetleri görüşmek isteyen herkesi benimle iletişime geçmeye davet ediyorum” dedi.