BIST 5.451
DOLAR 18,67
EURO 19,83
ALTIN 1.081,10
HABER /  POLİTİKA  /  HDP

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

Abone ol

TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda Semra Güzel'in durumu için oylama yapıldı. Oylamaya 372 milletvekili katıldı. 330 milletvekili kabul oyu verirken, 42 milletvekili red oyu verdi.

Oylamanın ardından  Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in oylama sonucunu açıklaması sırasında ise HDP milletvekilleri sıralara vurarak karara tepki gösterdi.

HDP grup başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç kararı protesto edeceklerini söyleyerek, Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi.

İlgili Haberler
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı HDP'li Semra Güzel hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen ceza... HDP'li Semra Güzel'in kaçış planıyla ilgili şok ayrıntılar çıktı fuhuş detayı HDP'li Semra Güzel yakalandı! Bakan Soylu duyurdu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altını bilen adam İslam Memiş yeni asgari ücreti tutturdu mu? Net bir asgari ücret rakamı vermişti
Foto Galeri Altını bilen adam İslam Memiş yeni asgari ücreti tutturdu mu? Net bir asgari ücret rakamı vermişti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'in yeni takımı sürpriz oldu
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'in yeni takımı sürpriz oldu
Mersin'de yaşları 5 ile 12 arasındaki 9 erkek çocuğa tecavüz! 'O sapık maça çağırmayın...' deyince...
Mersin'de yaşları 5 ile 12 arasındaki 9 erkek çocuğa tecavüz! 'O sapık maça çağırmayın...' deyince...
Cristiano Ronaldo imzaya kaldı 500 milyon euro iddası
Cristiano Ronaldo imzaya kaldı 500 milyon euro iddası
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na 'cumhurbaşkanı kıskanıyor' yanıtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na 'cumhurbaşkanı kıskanıyor' yanıtı
Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar
Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar
Asgari ücrete gelen zam sonrası memurlar ek zam istedi! Memurlar ne kadar ek zam istiyor?
Asgari ücrete gelen zam sonrası memurlar ek zam istedi! Memurlar ne kadar ek zam istiyor?
Gelen kodu onayladı hayatı resmen karardı! Hesap özeti gelince de...
Gelen kodu onayladı hayatı resmen karardı! Hesap özeti gelince de...
İstanbul'dan Kocaeli'ye gidip kanlarını akıttı! 5 yıl olmuştu, polis kısa sürede yakaladı
İstanbul'dan Kocaeli'ye gidip kanlarını akıttı! 5 yıl olmuştu, polis kısa sürede yakaladı
Merkez Bankası brüt rezervleri 130 milyar dolara dayandı
Merkez Bankası brüt rezervleri 130 milyar dolara dayandı
Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret zammını beğenmedi! 33 milyon vatandaş soyuldu!
Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret zammını beğenmedi! 33 milyon vatandaş soyuldu!
Ekrem İmamoğlu'ndan terör soruşturması yanıtı: Bu memlekette değişim olacaktır
Ekrem İmamoğlu'ndan terör soruşturması yanıtı: Bu memlekette değişim olacaktır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaştı! 2023 asgari ücretin detayları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaştı! 2023 asgari ücretin detayları