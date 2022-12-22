HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.Abone ol
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda Semra Güzel'in durumu için oylama yapıldı. Oylamaya 372 milletvekili katıldı. 330 milletvekili kabul oyu verirken, 42 milletvekili red oyu verdi.
Oylamanın ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in oylama sonucunu açıklaması sırasında ise HDP milletvekilleri sıralara vurarak karara tepki gösterdi.
HDP grup başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç kararı protesto edeceklerini söyleyerek, Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi.