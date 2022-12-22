Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'in yeni takımı sürpriz oldu

Altay Bayındır'ın yokluğunda Fenerbahçe kalesinde başarılı işler çıkaran Berke Özer, Portekiz'deki kariyerini noktaladı. 22 yaşındaki file bekçisi TFF 1. Lig takımı Eyüpspor'a transfer oldu. Berke Özer'in transfer haberini Eyüpspor başkanı duyurdu.

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Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, Türkiye'ye döndü. TFF 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, 22 yaşındaki file bekçisiyle anlaştıklarını açıkladı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Son olarak Berke Özer'i aldık. Az gol yiyen bir takım olmalıyız dedik ve buna göre savunmaya takviyeler yaptık. Berke'yi Süper Lig'e çıkabileceğimizi düşünerek aldık. Yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi." ifadelerini kullandı.

Berke Özer'in 2.5 artı opsiyonlu bir şekilde toplamda 4.5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.