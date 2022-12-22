BIST 5.440
DOLAR 18,67
EURO 19,83
ALTIN 1.080,04
HABER /  SPOR

Cristiano Ronaldo imzaya kaldı 500 milyon euro iddası

Cristiano Ronaldo imzaya kaldı 500 milyon euro iddası

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan için imzaya yakın olduğu öne sürüldü. Al-Nassr Ronaldo için ilk aşamada 200 milyon euro'yu gözden çıkardı ancak yıldız futbolcunun Suudi Arabistan futbol elçiliğini de kabul etmesi halinde toplam 500 milyon euro'yu bulacak bir sözleşme imzalanacak.

Abone ol

İngiltere takımlarından Manchester United'dan ayrılıktan sonra transferi muammaya dönüşen Cristiano Ronaldo için yeni iddialar ortaya atıldı.

Spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi yıldız futbolcuya bir teklif yaptı ve beklemeye geçti.

Foot Mercato'nun ortaya attığı iddiaya göre ise Ronaldo, Al Nassr ile transfer görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Ronaldo'nun imza atması halinde Al-Nassr'la sözleşme imzaladıktan sonra Suudi Arabistan'ın 2026 ve 2030 Dünya Kupası elçisi olacağı, Portekizli yıldızın bu görevi 2.5 yılluk futbolculuk kariyerinin ardından üstleneceği belirtildi.

2.5 yıl Al-Nassr'da ter dökecek olan Ronaldo sözleşmesinin ardından Suudi Arabistan'ın ülke futboluna katkıda bulunacak.

Ronaldo'nun uzun vaadeli bu sözleşme için; futbolculuk 200 milyon, Suudi Arabistan futbol elçiliği 300 milyon olmak üzere toplam 500 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

2022 Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından Ronaldo, İspanya'ya gitmiş ve bir süre eski takımı Real Madrid'in tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü.

Ronaldo'nun transferinin mali kontrole takılmaması için Al-Nassr'ın üç oyuncuyla yollarını ayıracağı ve maaş bütçesinde yer açacağı da iddialar arasında.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na 'cumhurbaşkanı kıskanıyor' yanıtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na 'cumhurbaşkanı kıskanıyor' yanıtı
Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar
Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar
Asgari ücrete gelen zam sonrası memurlar ek zam istedi! Memurlar ne kadar ek zam istiyor?
Asgari ücrete gelen zam sonrası memurlar ek zam istedi! Memurlar ne kadar ek zam istiyor?
Gelen kodu onayladı hayatı resmen karardı! Hesap özeti gelince de...
Gelen kodu onayladı hayatı resmen karardı! Hesap özeti gelince de...
İstanbul'dan Kocaeli'ye gidip kanlarını akıttı! 5 yıl olmuştu, polis kısa sürede yakaladı
İstanbul'dan Kocaeli'ye gidip kanlarını akıttı! 5 yıl olmuştu, polis kısa sürede yakaladı
Merkez Bankası brüt rezervleri 130 milyar dolara dayandı
Merkez Bankası brüt rezervleri 130 milyar dolara dayandı
Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret zammını beğenmedi! 33 milyon vatandaş soyuldu!
Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret zammını beğenmedi! 33 milyon vatandaş soyuldu!
Ekrem İmamoğlu'ndan terör soruşturması yanıtı: Bu memlekette değişim olacaktır
Ekrem İmamoğlu'ndan terör soruşturması yanıtı: Bu memlekette değişim olacaktır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaştı! 2023 asgari ücretin detayları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaştı! 2023 asgari ücretin detayları
Robot süpürge tuvaletteki kadını kayda aldı! Gizli çekilen görüntüler internete düştü
Robot süpürge tuvaletteki kadını kayda aldı! Gizli çekilen görüntüler internete düştü
Sultangazi'de büyük fabrika yangını! Çevredeki fabrikalar boşaltıldı
Sultangazi'de büyük fabrika yangını! Çevredeki fabrikalar boşaltıldı
2023 asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Bakan açıkladı ne kadar zam gelmiş oldu
2023 asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Bakan açıkladı ne kadar zam gelmiş oldu