Cristiano Ronaldo imzaya kaldı 500 milyon euro iddası

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan için imzaya yakın olduğu öne sürüldü. Al-Nassr Ronaldo için ilk aşamada 200 milyon euro'yu gözden çıkardı ancak yıldız futbolcunun Suudi Arabistan futbol elçiliğini de kabul etmesi halinde toplam 500 milyon euro'yu bulacak bir sözleşme imzalanacak.

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İngiltere takımlarından Manchester United'dan ayrılıktan sonra transferi muammaya dönüşen Cristiano Ronaldo için yeni iddialar ortaya atıldı.

Spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi yıldız futbolcuya bir teklif yaptı ve beklemeye geçti.

Foot Mercato'nun ortaya attığı iddiaya göre ise Ronaldo, Al Nassr ile transfer görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Ronaldo'nun imza atması halinde Al-Nassr'la sözleşme imzaladıktan sonra Suudi Arabistan'ın 2026 ve 2030 Dünya Kupası elçisi olacağı, Portekizli yıldızın bu görevi 2.5 yılluk futbolculuk kariyerinin ardından üstleneceği belirtildi.



2.5 yıl Al-Nassr'da ter dökecek olan Ronaldo sözleşmesinin ardından Suudi Arabistan'ın ülke futboluna katkıda bulunacak.

Ronaldo'nun uzun vaadeli bu sözleşme için; futbolculuk 200 milyon, Suudi Arabistan futbol elçiliği 300 milyon olmak üzere toplam 500 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

2022 Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından Ronaldo, İspanya'ya gitmiş ve bir süre eski takımı Real Madrid'in tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü.

Ronaldo'nun transferinin mali kontrole takılmaması için Al-Nassr'ın üç oyuncuyla yollarını ayıracağı ve maaş bütçesinde yer açacağı da iddialar arasında.