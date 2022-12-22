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Öztrak'tan asgari ücret çıkışı! ‘Küfe’ edebiyatını bırakıp, belini kırdığınız emekçiye bakın

Öztrak'tan asgari ücret çıkışı! ‘Küfe’ edebiyatını bırakıp, belini kırdığınız emekçiye bakın

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret rakamı resmen belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılda asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından CHP'den itiraz sesleri yükselmeye başladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Küfe’ edebiyatını bırakıp, belini kırdığınız emekçiye bakın" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin 500 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücrete ilişkin “İbretlik ‘masada emekçi olmadan’ asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, ‘küfe’ edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın” tepkisinde bulundu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacağının sinyalini veren Erdoğan “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız.'' dedi.

Yeni asgari ücreti değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın ''Unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var.'' sözleri üzerinden tepki gösterdi:

Öztrak, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İbretlik ‘masada emekçi olmadan’ asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, ‘küfe’ edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın.”

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