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CHP'den yeni asgari ücrete ilk tepki: Erdoğan açlığı layık gördü

CHP'den yeni asgari ücrete ilk tepki: Erdoğan açlığı layık gördü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2023 asgari ücretin 8500 lira olmasıyla ilgili olarak "Asgari ücret, sofradaki kayıpları telafi etmeyecek, alım gücündeki kayıp giderilmeyecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıkladı.

Yüzde 54'lük artışa denk gelen 3000 bin liralık asgari ücretteki yükseliş  ana muhalefet partisini memnun etmedi.  Milyonların merak ettiği asgari ücret kararına ilişkin ilk yorum muhafelet adına CHP'den geldi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklanan yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Asgari ücretliyi bir yıl boyunca bir kez daha açlığa terk etmiştir"

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 8 bin 500 liralık asgari ücretin, ne yılın ortasında verilen eksik zammı ne de yılın ikinci yarısında enflasyon karşısındaki erimeyi karşıladığını savundu.

Yeni asgari ücretin, sofradaki kayıpları telafi etmeyeceğini ileri süren Ağbaba, "Sadece son 6 ayda temel gıda ürünlerine yüzde 70 ile yüzde 87 arasında zam gelmişken, asgari ücrete sadece yüzde 54 oranında zam geldi. Temmuzdan bu yana asgari ücretlinin sofrasında eksilen pirinci, bulguru, makarnayı, peyniri yerine getirmemiştir." görüşünü aktardı.

CHP'li Ağbaba, şunları kaydetti:

"Saray iktidarı Asgari Ücret Tespit Komisyonunu fiilen ortadan kaldırmış, komisyonun son kez toplanmasına dahi izin vermemiş, asgari ücreti kendi belirlemiştir. Masada yer alan işçi tarafını yok saymıştır. Yüzde 54'lük zam, yıl sonu enflasyon tahmininin dahi gerisinde kalmıştır. CHP olarak talebimiz açık ve net. Asgari ücret en az 10 bin 128 lira olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir. Vergi dilimleri ise en az enflasyon oranındaki artış kadar yeniden güncellenmelidir. İşverenlere verilen yüzde 5'lik SGK prim desteği yüzde 10'a yükseltilmelidir. Yüzde 10'a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücrete de yansıtılmalıdır. 8 bin 500 lira asgari ücret, açlık sınırı karşısında en fazla bir ay dayanacaktır. Saray, asgari ücretliyi bir yıl boyunca bir kez daha açlığa terk etmiştir."

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