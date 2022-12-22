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Görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı hakkında flaş karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı hakkında flaş karar

BİLECİK'te rüşvet soruşturması ile geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin'in 2 ay daha görevden uzaklaştırma yazısı geldi.

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 25 Şubat günü Anayasa’nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanununun 47’nci maddesi çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Süresi dolan Şahin'in 2 ay daha süresinin uzatıldığı ve  İçişleri Bakanlığı’ndan Bilecik Valiliğine yazının geldiği öğrenildi. Yeni uzaklaştırma 25 Aralık 2022 tarihinden başlayarak, 2 ay daha devam edecek.

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