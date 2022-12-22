2023 asgari ücret belli oldu canlı asgari ücret açıklamasında TÜRK-İŞ'e son dakika şoku

TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücreti net ve brüt rakamları belli oldu. Ankara'da Külliye'de yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. Asgari ücretin açıklandığı basın toplantısı canlı verilirken TÜRK-İŞ son dakika şoku yaşadı. Beştepe'deki asgari ücret açıklamasına TÜRK-iş çağrılmadı.

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TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücreti Külliye'den canlı yayınla duyuruluyor. TÜRK-İŞ yeni asgari ücretin açıklandığı basın toplantısı konusunda son dakika şoku yaşadı. Beştepe'deki asgari ücretin açıklandığı yayına TÜRK-İŞ çağrılmadı.

TÜRK-İŞ'e son dakika çalımı

TÜRK-İŞ asgari ücret görüşmelerinin 3. toplantısında son dakika golü atmıştı. 7850 lira kırmızı çizgimiz diyen TÜRK-iş kararın çıkacağı gün 9 bin lira asgari ücret istiyoruz resti çekmişti. TÜRK-iş bu resti çekince asgari ücret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Dün gece Külliyede yapılan toplantıda asgari ücret belirlendi. Saat 12.00'da Beştepe'den canlı yayınla asgari ücretin açıklanması planlandı. TÜRK-İŞ ise basın toplantısına çağrılmadı.

TÜRK-İŞ asgari ücrete şerh koyacağız

Türk-iş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın danışmanı Asgari ücret toplantısına çağrılmadıklarını söyledi. TÜRK-İŞ açıklanacak 2023 yılı asgari ücretine muhalefet şerhi koyacağını duyurdu.

Canlı yayınla asgari ücret

Külliye'de asgari ücretin açıklanacağı basın toplantısı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Saat 12.20'dE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınla 2023 yılı asgari ücretinin net ve brüt rakamlarını ilan ediyor. . Aşağıdaki playerden 2023 asgari ücretini canlı olarak izleyebilirsiniz.

Asgari ücret kaç dolar ediyor?

8 bin liranının üstünde net asgari ücret açıklanacağına yönelik ihtimaller kuvvetli. Tahminler asgari ücretin yüzde 50 zamla 8250 lira olacağı yönünde. Eğer asgari ücret yüzde 54 zamla 8500 lira olura dolar bazında son 20 yılın en yüksek rakamı görülecek. Son 20 yılda asgari ücretin dolar bazında en yüksek olduğu sene 2016 yılıydı.