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2023 asgari ücret belli oldu! İş verene destek müjdesi yeni yılda da sürecek

2023 asgari ücret belli oldu! İş verene destek müjdesi yeni yılda da sürecek

Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğunu duyurdu. Gelen son bilgiye göre iş verene verilen desteğin yeni yılda da süreceği bildirildi. 2022 yılında iş verene ne kadar destek verildi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 

Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2023 asgari ücrete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İşverene destek 100 TL'den 250 TL'ye çıktı

Brüt 10 bin 8 lira net 8 bin 506 lira olacak açıklanan asgari ücrete Temmuz ayında yapılan zam sonrası yüzde 54,66'lık bir zam yapılmış oldu.

Asgari ücret için işverenlere asgari ücretli işçi başına doğrudan 250 TL destek verileceği belirtildi.  Habertürk'ün haberine göre, asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteği 100 TL'den 250 TL'ye çıkarılacak.

2022 asgari ücret desteği ne kadar? Resmi Gazete'de 05/07/2022 tarihinde yayımlanan 7417 sayılı Kanun'un 64'üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88'inci maddeyle işverenlere, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3.33 TL (aylık 100 TL) asgari ücret desteği verileceği düzenlenmişti.

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