Gram altın rekor kırdı! 2023 için bu ilk kez söylendi altında yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatlarında rekorlar peş peşe geldi. 22 Aralık altının gramı 1091 liradan alıcı buluyor. 2022 yılını yükselişle tamamlaması beklenen altını 2023'te ne bekliyor? Uzmanı bomba açıklamalar yaptı.
Altın fiyatları yönünü yukarı yönlü çevirdi. 22 Aralık gram altın 1031, çeyrek altın 1812, yarım altın 3623, cumhuriyet altını 7222 liradan alıcı buluyor. Posta'da yer alan habere göre altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk yeni yıl beklentisini açıkladı.
-Altın fiyatlarının 1800 doların üzerinde kaldığı sürece hatta 1805 doların üzerinde kaldığı sürece teknik olarak kısa sürede 1850 dolar seviyelerini göreceğini düşünüyorum.
-2023’ün altın için yükselen bir trend olacağı kanaatindeyim. Vatandaş elindeki paranın değerini korumak için altın alıyor.Ben içeride vatandaşın altın alımlarına devam edeceğini düşünüyorum.
-Şu sıralarda gram altının 1105 TL civarında serbest piyasa satışı var. Yakın zamanda da 1150 daha sonra da 1250 TL seviyelerini göreceğini bekliyorum.