Asgari ücret belli oldu son dakika haberi 2023 yılı asgari ücreti net brüt rakamı
TÜRKİYE'nin beklediği 2023 yılı asgari ücreti belli oldu. Son dakika asgari ücret açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan asgari ücretin 2023 yılında 8 bin 500 lira olacağını duyurdu... Erdoğan şartlar olumsuz gelişirse asgari ücrete yıl ortasında ek zam yapılabileceğini açıkladı...
TÜRKİYE'nin beklediği 2023 yılı asgari ücreti belli oldu. Son dakika asgari ücret açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan asgari ücretin 2023 yılında 8 bin 500 lira olacağını duyurdu... Erdoğan şartlar olumsuz gelişirse asgari ücrete yıl ortasında ek zam yapılabileceğini açıkladı...