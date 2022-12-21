Amasya'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

AMASYA'nın Taşova ilçesinde kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye devam ederken bölge drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Mahallesinde faaliyet gösteren kontrplak fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı.

Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca Erbaa’dan da itfaiye ekipleri geldi.