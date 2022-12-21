BIST 5.481
DOLAR 18,67
EURO 19,84
ALTIN 1.088,55
YEREL

Esenler'de tartıştığı adamı aynı gün tekrar görünce öldürdü! Cinayet anı kamerada

İSTANBUL Esenler'de çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, bir süre önce tartıştığı adamla aynı gün tekrar karşılaşınca bıçakla dehşet saçtı. Karın bölgesinden yaralanan yaşlı adam hayatını kaybederken cinayetin görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevreyi rahatsız eden S.G. ile M.O. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bitmesinin ardından taraflar aynı gün sokakta karşılaştı. Bu kez çıkan tartışmada S.G. belinden çıkardığı bıçakla M.O.'ya saldırdı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, M.O. ise yaralandı. Karnından bıçakla yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen S.G., “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet kameraya yansıdı

Cinayet anı kameraya yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekleyen saldırgan S.G.'nin M.O. ile tartıştığı, ardından belinden çıkardığı bıçakla talihsiz adamı yaralayarak kaçtığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu o anlar kamerada
Sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu o anlar kamerada
50 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
50 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Ekrem İmamoğlu'nun içki içtiği görüntüler! 28 Şubat'ın gizli çekimleri hortladı
Ekrem İmamoğlu'nun içki içtiği görüntüler! 28 Şubat'ın gizli çekimleri hortladı
Sinop'taki gemi yangınından yeni görüntüler! Kayıp kaptan aranıyor...
Sinop'taki gemi yangınından yeni görüntüler! Kayıp kaptan aranıyor...
Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın çıktı! 17 kişi yaralandı
Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın çıktı! 17 kişi yaralandı
Beton direklerin arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi
Beton direklerin arasında sıkışan çocuk feci şekilde can verdi
MSB duyurdu! Ukrayna'da mahsur kalan 2 uçağımız yurda dönüyor
MSB duyurdu! Ukrayna'da mahsur kalan 2 uçağımız yurda dönüyor
2023 asgari ücreti 9 bin lira olsun dedi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tüm planları bozdu
2023 asgari ücreti 9 bin lira olsun dedi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tüm planları bozdu
Müge Anlı izleyicisi şaşkına döndü! Filtre çalışmadı Müge'nin gözaltı torbaları ortaya çıktı
Müge Anlı izleyicisi şaşkına döndü! Filtre çalışmadı Müge'nin gözaltı torbaları ortaya çıktı
Mansur Yavaş duyurdu! 60 bin ilkokul öğrencisine 1 öğün yemek verilecek...
Mansur Yavaş duyurdu! 60 bin ilkokul öğrencisine 1 öğün yemek verilecek...
Cübbeli Ahmet Hoca: 'Millet eşcinsel olsun diye İblis kendini düzdürdü'
Cübbeli Ahmet Hoca: 'Millet eşcinsel olsun diye İblis kendini düzdürdü'
Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısına damga vurdu! Kemal Kılıçdaroğlu ile...
Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısına damga vurdu! Kemal Kılıçdaroğlu ile...