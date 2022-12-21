Esenler'de tartıştığı adamı aynı gün tekrar görünce öldürdü! Cinayet anı kamerada

İSTANBUL Esenler'de çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, bir süre önce tartıştığı adamla aynı gün tekrar karşılaşınca bıçakla dehşet saçtı. Karın bölgesinden yaralanan yaşlı adam hayatını kaybederken cinayetin görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevreyi rahatsız eden S.G. ile M.O. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bitmesinin ardından taraflar aynı gün sokakta karşılaştı. Bu kez çıkan tartışmada S.G. belinden çıkardığı bıçakla M.O.'ya saldırdı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, M.O. ise yaralandı. Karnından bıçakla yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen S.G., “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet kameraya yansıdı

Cinayet anı kameraya yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekleyen saldırgan S.G.'nin M.O. ile tartıştığı, ardından belinden çıkardığı bıçakla talihsiz adamı yaralayarak kaçtığı görülüyor.