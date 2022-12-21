BİM'in eski sahibi Cuneyd Zapsu işe alacak adam bulamıyor! Amerika Almanya çok daha kötü

BİM marketlerinin kurucusu ve eski sahiplerinden Cuneyd Zapsu uzun süredir ortalarda yoktu. Cuneyd Zapsu verdiği bir röportajla gündeme geldi. 'Gençler alınacak' diyen Cüneyd Zapsu, "Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum" diye konuştu. "Türkiye yine iyi' diyen Cuneyd Zapsu, "Amerika çok daha kötü Almanya çok kötü...' iddiasında bulundu.

BİM zincir marketlerin kurucusu ve eski ortağı Cuneyd Zapsu Youtube üzerinden katıldığı bir söyleşide işsizlik ve günümüz gençlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

"Gençler belki alınacak' ama diyen Cuneyd Zapsu, “Herkes işsizlikten şikâyet ediyor ama adam bulamıyorum' dedi. Zapsu, 'Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık” diye konuştu.

Türkiye yine iyi Amerika çok daha kötü

Türkiye'nin nispeten iyi durumda olduğunu belirten Cuneyd Zapsu, "Amerika çok daha kötü, Almanya çok kötü. Türkiye'de aynı yola girmiş. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Ama her şeyi de istiyorlar. Öte taraftan öğrenmek dahi istemiyorlar.

Hepsi Youtuber olmak istiyor

-Ne olmak istiyorsun dediğinizde hiç bir şey söylenmiyor. Eskiden hiç olmazsa şarkıcı olacağım, futbolcu olacağım denirdi. Şimdi Youtuber olmak istiyorlar. Hiç bir şey yapmadan para kazanıldığını görüyorlar çünkü..."

BİM'in kurucusu Cuneyd Zapsu kimdir nereli?

BİM'in kurucusu ve eski ortağı Cuneyd Zapsu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de kurucuları arasındaydı. Cuneyd Zapsu, AK Parti'de 2001 ile 2008 yılları arasında partinin merkez yürütme kurulu üyesiydi. Cuneyd Zapsu 19 Kasım 1956 tarihinde Mustafa Pertev ve Gaye Zapsu'nun çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Cuneyd Zapsu aslen nereli aile kökeni?

Cuneyd Zapsu'nun dedesi Abdürrahim Zapsu, Kurtuluş Savaşı'na muhalif Kürdistan Teâlî Cemiyeti'nin kurucularındandır. Babaannesi Hidayet Hanım da Bedirhan Bey'in ailesine mensuptur. Cuneyd Zapsu anne tarafından Balkan göçmenidir ve Muhammed Arvâsî'nin torunudur.

Cuneyd Zapsu'nun babası Pertev Zapsu, iktidardaki Demokrat Parti'nin önemli üyelerindendi. Pertev Zapsu, 27 Mayıs Darbesi'nden sonra yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Bu nedenle Cuneyd Zapsu, çocukluğunu Münih'te geçirdi ve ilkokulu orada tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi iktisat bölümünü tamamladı. Almanya'da tekstil şirketi kuran Cuneyd Zapsu, 1985 yılında Balsu Gıda'yı, daha sonra Teksu'yu ve 1995 yılında da BİM alışveriş mağazaları zincirini kurdu. Cuneyd Zapsu, 2003'te BİM'deki hisselerini sattı.