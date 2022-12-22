TOBB Başkanı 8 bin 500 TL olan asgari ücret için patronlara ilave destek istedi

2023 yılıiçin asgari ücretin net 8 bin 500 TL olacağının açıklanmasının ardından patronlardan yeni talep geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıkladı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 2023 için net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023 yılı için belirlenen asgari ücrete dair açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hisarcıklıoğlu, "Emek, alın teriyle çalışanlar için 8.500 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Ülkemizin üretim gücünün korunması için firmalara ilave desteklerin verilmesini bekliyoruz" dedi.