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Bitlis Çayı Viyadüğü açıldı Erdoğan'dan Batılı ülkelere sert terör mesajı

Bitlis Çayı Viyadüğü açıldı Erdoğan'dan Batılı ülkelere sert terör mesajı

tlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile açıklamalarda bulundu.

Açılışı yapılan viyadük sayesinde Bitlis-Baykan yolunun önemli bir kısmını çözüldüğünü belirten Erdoğan, "Ülkemizin Gürbulak, Habur gibi sınır kapılarına giden bu yolun bitmesi Bitis'le birlikte bölgeyi rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir." dedi.

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