DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan yeni asgari ücret tepkisi

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, 8506 lira olarak açıklanan 2023 asgari ücretle ilgili "Resmi enflasyon rakamına göre belirlenen bir asgari ücret kabul edilemez. Gerçek enflasyon karşısında asgari ücretin kaybının belirlenmesi gerekirdi." dedi.

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54 artışla 8 bin 506 TL oldu.

Açıklanan ücrete ilişkin çalışma hayatından ilk değerlendirmeler geldi.

Bloomberg HT’ye konuk olan DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, 2023 yılı için belirlenen asgari ücret rakamı hakkında şu yorumu yaptı:

"Asgari ücret Türkiye’de önemli. Her iki kişiden birinin ailesi ile sürdürmek zorunda olduğu bir ücreti konuşuyoruz. İşçilerin talebi göze alınmadan Cumhurbaşkanı, hükümet ve işveren tarafından belirlenen bir asgari ücret ile karşı karşıyayız. Şu an 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması anlamına gelen açlık sınırının birazcık üzerinde bir asgari ücret belirlenmiş oldu. Yani, şu an açlık sınırı 7 bin 800 lira.

Resmi enflasyon rakamına göre belirlenen bir asgari ücret kabul edilemez. Gerçek enflasyon karşısında asgari ücretin kaybının belirlenmesi gerekirdi. Belirlenen bu rakam 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının biraz üzerinde olan bir rakamdır.

Türkiye’de uluslararası standartlara aykırı bir biçimde tek bir işçi üzerinden asgari ücret belirleniyor. Oysa, Türkiye’de kaç kişi tek başına yaşıyor. İşçilerin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir asgari ücretin belirlenmesi gerekirdi. Bu kriterler ile DİSK olarak asgari ücreti 13.200 olarak açıkladık. DİSK olarak enflasyon tek haneliye düşene kadar enflasyonun yılda 4 kez düzenlenmesini öneriyoruz."