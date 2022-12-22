BIST 5.500
DOLAR 18,67
EURO 19,84
ALTIN 1.089,57
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan yeni asgari ücret tepkisi

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan yeni asgari ücret tepkisi

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, 8506 lira olarak açıklanan 2023 asgari ücretle ilgili "Resmi enflasyon rakamına göre belirlenen bir asgari ücret kabul edilemez. Gerçek enflasyon karşısında asgari ücretin kaybının belirlenmesi gerekirdi." dedi.

Abone ol

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54 artışla 8 bin 506 TL oldu. 

Açıklanan ücrete ilişkin çalışma hayatından ilk değerlendirmeler geldi.

Bloomberg HT’ye konuk olan DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, 2023 yılı için belirlenen asgari ücret rakamı hakkında şu yorumu yaptı:

"Asgari ücret Türkiye’de önemli. Her iki kişiden birinin ailesi ile sürdürmek zorunda olduğu bir ücreti konuşuyoruz. İşçilerin talebi göze alınmadan Cumhurbaşkanı, hükümet ve işveren tarafından belirlenen bir asgari ücret ile karşı karşıyayız. Şu an 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması anlamına gelen açlık sınırının birazcık üzerinde bir asgari ücret belirlenmiş oldu. Yani, şu an açlık sınırı 7 bin 800 lira.

Resmi enflasyon rakamına göre belirlenen bir asgari ücret kabul edilemez. Gerçek enflasyon karşısında asgari ücretin kaybının belirlenmesi gerekirdi. Belirlenen bu rakam 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının biraz üzerinde olan bir rakamdır.

Türkiye’de uluslararası standartlara aykırı bir biçimde tek bir işçi üzerinden asgari ücret belirleniyor. Oysa, Türkiye’de kaç kişi tek başına yaşıyor. İşçilerin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir asgari ücretin belirlenmesi gerekirdi. Bu kriterler ile DİSK olarak asgari ücreti 13.200 olarak açıkladık. DİSK olarak enflasyon tek haneliye düşene kadar enflasyonun yılda 4 kez düzenlenmesini öneriyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Rapor ücreti 2023 kaç lira oldu? Askerlik ve Doğum borçlanma günlük tutarı
Rapor ücreti 2023 kaç lira oldu? Askerlik ve Doğum borçlanma günlük tutarı
Kıdem tazminatı tavanı 2023 - Bu ay işten çıkan 32 bin 355 lira alırken 1 Ocak 2023'te 50 bin lira alacak
Kıdem tazminatı tavanı 2023 - Bu ay işten çıkan 32 bin 355 lira alırken 1 Ocak 2023'te 50 bin lira alacak
Engelli aylığı 1 Ocak 2023 yılı kaç lira? Yeni engelli maaşı rakamları belli oldu
Engelli aylığı 1 Ocak 2023 yılı kaç lira? Yeni engelli maaşı rakamları belli oldu
Merkez Bankası 2022 yılı son faiz kararı ne? Tek haneye inen faizler için Merkez Bankası son dakika haberi
Merkez Bankası 2022 yılı son faiz kararı ne? Tek haneye inen faizler için Merkez Bankası son dakika haberi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı piyasanın beklediği oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı piyasanın beklediği oldu
65 yaş aylığı 2023 yılında ne kadar oldu? Asgari ücretle yeni 65 yaş aylığı 2 bin 500'ün üstüne çıktı
65 yaş aylığı 2023 yılında ne kadar oldu? Asgari ücretle yeni 65 yaş aylığı 2 bin 500'ün üstüne çıktı
Asgari ücret tahmini tuttu! Uzman isim memur ve emekli maaşı bombasını patlattı
Asgari ücret tahmini tuttu! Uzman isim memur ve emekli maaşı bombasını patlattı
Haksızlığa karşı yanımda durun! İmamoğlu’ndan İBB AK Parti üyelerine çağrı
Haksızlığa karşı yanımda durun! İmamoğlu’ndan İBB AK Parti üyelerine çağrı
TOBB Başkanı 8 bin 500 TL olan asgari ücret için patronlara ilave destek istedi
TOBB Başkanı 8 bin 500 TL olan asgari ücret için patronlara ilave destek istedi
Bitlis Çayı Viyadüğü açıldı Erdoğan'dan Batılı ülkelere sert terör mesajı
Bitlis Çayı Viyadüğü açıldı Erdoğan'dan Batılı ülkelere sert terör mesajı
Bakan Dönmez'den 'doğalgaz' açıklaması! 20 yılda...
Bakan Dönmez'den 'doğalgaz' açıklaması! 20 yılda...
2023 asgari ücret belli oldu! İş verene destek müjdesi yeni yılda da sürecek
2023 asgari ücret belli oldu! İş verene destek müjdesi yeni yılda da sürecek