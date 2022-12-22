Haksızlığa karşı yanımda durun! İmamoğlu’ndan İBB AK Parti üyelerine çağrı

YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak siyasi yasakla yüz yüze gelen İmamoğlu, mahkumiyet kararı sonrasında Saraçhane’de ve CHP grubunda yaşananları, önceki akşam Emirgan’daki belediye tesislerinde bir araya geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili belediye meclis üyelerini kendisi hakkında verilen tartışmalı mahkeme kararına tepki göstermeye çağırdı. “Vicdan sahibi ve adalet duygusuna sahip AK Partili meclis üyelerini bu haksızlık karşısında benim yanımda olmaya çağırıyorum” diyen İBB Başkanı, “Aileme, milletime, partime sadakatim tartışılır bir konu değil” dedi ve seçim kazanma formülünü açıkladı: “Altılı Masa, ortak aday ve aday kazanacak.”

İmamoğlu kendisine karşı yeni davalar hazırlandığı iddialarını da, “Bu yönde duyumlarımız var” dilerek doğruladı.

"Altılı masa benimle ilgili seçenekleri konuşmalı"

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Benim aldığım ceza ve sonrasındaki durumla ilgili stratejiler Altılı Masa’da masaya yatırılacaktır. Bir yolculuk stratejisi belirlemek gerekir. Hangi strateji en fazla maksimum fayda getirecekse o yapılır. Masa bu stratejileri açıklıkla konuşmalı. Ben en çok nerede işe yarıyorum? Bana kapıda bekle derlerse beklerim. Masa’nın neferiyim.”

'Kürsüye çağrılsaydım..."

“CHP grup ortamı değerliydi. Uzun zamandır böyle bir gün yaşanmamıştı. Kemal Bey’le 15 dakika sohbet ettik. Grupta çok güzel sözler söylendi. Baba oğul sözlerini duymak çok kıymetliydi. Grup toplantısında kürsüde konuşmak gibi bir teamül olup olmadığını bilmiyordum ama ben her durumda çağrılırsam teşekkür ağırlıklı bir konuşmayı kafamda planlamıştım.”

"AK Parti Meclis Grubu’na çağrıda bulundu"

İmamoğlu, görevden alınma senaryoları için de konuşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grubu’na çağrıda bulundu. İBB Başkanı, “Vicdan sahibi, ve adalet duygusuna sahip AK Partili belediye meclis üyelerini bu haksızlığa karşı durmaya çağırıyorum: Bu olan bitene tepki gösterin, sesinizi çıkarın” dedi.

“Aday olduğumu hiçbir zaman söylemedim"

“Aday olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Benim dışımda gelişti. Bu kamuoyunda tartışılan bir mesele oldu. Bir CHP’li olarak her CHP’li gibi benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bundan doğal bir şey de yok. Her zaman bunu söyledim. Aileme, milletime, partime sadakatim tartışılır bir konu değil.”

"Kemal Bey ile mahkemeden sekiz gün önce konuştuk“

Kemal Bey’le en son mahkemeden sekiz gün önce konuştuk. Ben ceza verilebileceğini anlattım, o ‘buradan nasıl ceza verilir, mümkün değil’ bu dedi. Mahkeme günü hakim talebimizi kabul edip tanıkları dinlemeye karar verince farklı bir karar çıkabilir mi diye düşündük. Ama karar için ara verilince arkadaşlarımız ceza çıkacağını söylediler, ben de arkadaşlarımla istişare edip Saraçhane çağrısını yaptım. İyi ki yapmışım.”

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Saraçhane’ye gelerek kendisiyle dayanışma sergilemesi için de “Meral Hanım’ın gelmesi, orada konuşması gayet normal bir tepki. O saate kadar Afrika’daki belediyelerden bile destekler gelmişti. Çok da samimiydi bunları yaparken” dedi.

“Bu mitinglerin daha çok yapılması gerek"

“Ertesi günkü Saraçhane mitingini Kemal Bey ile Ahmet Bey (Davutoğlu) birlikte konuşup önerdiler. O miting çok önemliydi Altılı Masa açısından. Bir ilk oldu. Ben sunucu istemedim, bütün liderleri kendim takdim etmek istedim. Çok da iyi oldu böyle yapmam.” İmamoğlu Altılı Masa’nın mutlaka güçlenerek devam etmesi gerektiğini belirterek, “Bu mitinglerin daha çok yapılması gerek. Bu yılının sonunda büyük açılışlar yapacağız. Altı lideri de bu açılışlara davet ediyoruz, gelmeleri için ısrarcı olacağım” şeklinde konuştu.

“Altılı Masa’da daha fazla temas olmalı"

“Kemal Bey’in hesap uzmanlığı titizliği ve adaletli yaklaşımı Altılı Masa’da görülüyor. Ben de uzun yıllar ortaklık yapmış geniş bir aile içinde yetiştim. Yeri geldi kendimi babamın amcalarının arasını bulurken buldum. Ortaklıklar konusunda tecrübeli sayılırım” diye İmamoğlu şöyle konuştu:

“Altılı Masa’da daha fazla temas olmalı. Eskiden gazete ortamları vardı ya sürekli haberlerin geldiği, herkesin gece yarılarına kadar çalıştığı. Öyle olmalı, komisyonlar sürekli çalışmalı, stratejiler geliştirmeli.”

"AK Parti kazanamaz, ancak biz hata yaparsak kaybederiz"

İBB Başkanı İmamoğlu Altılı Masa’dan birden fazla aday çıkmasının yanlış olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Çoklu aday mümkün değil, bunu belirteyim. Ayrıca, Altılı Masa da dağılmaz. Daha önce söyledim. Bu seçimi AK Parti kazanamaz, ancak biz hata yaparsak kaybederiz. Allah göstermesin seçim kaybedilirse AK Parti şunları yaptı da kazandı demeyelim. Biz şunları şunları yapamadık kaybettik deriz” şeklinde konuştu. İmamoğlu şöyle devam etti: Seçimi kazanmak için formülüm açık: Altılı masa. Tek aday. Ve aday kazanacak.”

"Hukuk dışı müdahaleler sadece bizim başımıza gelmedi "

İmamoğlu, hakkındaki mahkeme kararı ve sonrasına ilişkin gelişmeler için de açıklamalarda bulundu: “Bu yanlışa karşı sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Bu kararla aynı anda birkaç kuş vurmak istediler. Bu kararın diğer aşamalarında tepkiler bunun birkaç misli olacaktır. Bana karşı terörle ilgili başka davalar da hazırlandığına ilişkin duyumlarımız da var.“

Siyasete yönelik yargı müdahalelerine de değinen İmamoğlu, “Hukuk dışı müdahaleler Sadece bizim başımıza gelmedi ki. Mesela HDP’li belediyelere kayyum atanması büyük bir haksızlık. O yüzden göreve başladıktan sonra hemen gittim ziyaret ettim. Bir parti genel başkanı (Demirtaş) hapiste, büyük bir haksızlık” dedi.