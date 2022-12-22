Merkez Bankası 2022 yılı son faiz kararı ne? Tek haneye inen faizler için Merkez Bankası son dakika haberi

TÜRKİYE Merkez Bankası'ndan gelecek son dakika haberini bekliyor. Merkez Bankası saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Para ve altın piyasası Merkez Bankası 'faiz indirimine' gider mi bunu bekliyor. Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti ve faizler tek haneye indi. Yılın son Merkez Bankası faiz kararına piyasaların tahmini ise bakın nasıl...

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TÜRKİYE Merkez Bankası yılın son faiz kararını saat 14.00'da son dakika açıklaması ile duyuracak. Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek habere kilitlendi. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, 2022 yılının son Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklanacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan düşürerek %9 seviyesine indirmişti. Peki Merkez Bankası yılın son faiz kararında yeni bir indirime gider mi beklentiler ne yönde?

Faizler inecek mi anket sonuçları

Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'da açıklanacak olan faiz kararı için Anadolu Ajansı beklenti anketini yayınladı. TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9 oranında sabit bırakılmasını bekliyor. Bloomberg'in 18 kurumla gerçekleştirdiği ankette de benzer şekilde katılımcıların tamamı Aralık toplantısında faizin sabit bırakılmasını beklediklerini beyan etti.

Türkiye'de faizler tek haneye inmişti

Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmişti. Böylece faizler 2020 Ağustos ayından bu yana ilk kez tek haneye inmişti. Merkez Bankası'nın son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti.

Faiz indirimi döngüsü

Merkez Bankası'nın geçen ay yayınlanan karar metninde ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti. ''Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir'' denildi. Dolayısıyla bugün Merkez'den politika faizini yüzde 9'da sabit bırakması kesin olarak görülüyor.