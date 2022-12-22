Engelli aylığı 1 Ocak 2023 yılı kaç lira? Yeni engelli maaşı rakamları belli oldu

1 Ocak 2023 itibariyle 8506 liraya çıkan net asgari ücret engelli maaşlarını da artırdı. Ocak 2023 itibariyle engel durumuna göre aylıklarda yüzde 54.6 oranında artış olacak.

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TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücretini belirlerken 8506 liralık yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve kıdem tazminatı da zamlanmış oldu. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 liraya çıkarken, 65 yaş aylığı 2 bin 600 liranın üstüne yükseldi.

2023 engelli aylığı kaç lira oldu?

Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2023 itibariyle engelli maaşlarına da zam gelmiş oldu. Engelli aylığı 2022 yılında 40-69 oranında engelliler için 1.124 TL olarak ödeniyordu. Yüzde 40-69 engeli olanlar 1 Ocak 2023 itibariyle engelli aylığı olarak 1.738 TL alacak.

2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

1 Ocak 2023 yılı itibariyle işsizlik maaşları da arttı. İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 3 bin 971 lira en yüksek 7944 lira olarak ödeniyordu. 1 Ocak 2023 itibariyle işsizlik maaşında asgari ücrete göre artış yaşanacak.

Kıdem tazminatı tavanı 2023 kaç lira oldu?

1 Ocak 2023 itibariyle asgari ücret 8506 lira olurken, asgari ücret kıdem tazminatı tavanı 10008 lira olacak. Asgari ücretli olup 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı 2022 yılında 32 bin 355 lira tutarken, 1 Ocak 2023 itibariyle 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak.

Asgari ücret dışındaki kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2023 itibariyle kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlenecek.

Askerlik ve doğum borçlanma 2023 yılı kaç lira?

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek. Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 günlük borçlanma tutarı 76 bin 861 TL olacak. 2 çocuk için 153 bin 720 TL olacak. Askerlik borçlanması için 12 aylık tutar 38 bin 430 TL, 18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacak.

2023 rapor ücreti kaç lira oldu?

2022 yılında Asgari ücretliler ayakta tedavide günlük 144,5 liradan 223.5 TL, yatarak tedavide de 108,42 lira alıyordu. 1 Ocak 2023 itibariyle rapor ücreti ayakta tedavide 167.68 TL'ye yükseldi.

2023 stajyer maaşı kaç lira oldu?

İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte arttı. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. 1 Ocak 2023 itibariyle Stajyer maaşları en az 2 bin 552 TL olacak.

Genel ve isteğe bağlı sağlık sigortası primi 2023 yılı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 2022'de aylık 195 liraydı. 1 Ocak 2023 itibariyle GSS primi 301,5 TL'ye çıktı. İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarında ise üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL oldu.

65 yaş aylığı 2023 yılı ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı sonrasında birçok maaşta artış yaşanacak. 65 yaş aylığı da bunlardan biri. 2022 yılında 65 yaş aylığı 1.684 TL olarak veriliyordu. 1 Ocak 2023 itibariyle 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL'ye yükseldi.