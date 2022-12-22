65 yaş aylığı işsizlik ve engelli maaşı kaç lira oldu? 2023 zamlı rapor parası ve kıdem tazminatı

2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu? : 1 Ocak 2023 yılı itibariyle işsizlik maaşları da arttı. İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 3 bin 971 lira en yüksek 7944 lira olarak ödeniyordu. 1 Ocak 2023 itibariyle işsizlik maaşında asgari ücrete göre artış yaşanacak.