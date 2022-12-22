65 yaş aylığı işsizlik ve engelli maaşı kaç lira oldu? 2023 zamlı rapor parası ve kıdem tazminatı
1 Ocak 2023 yılı itibariyle asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 2 bin 600 liranın üstüne çıkarken rapor ücreti de zamlandı. Ayakta tedavide günlük rapor ücreti 144 liradan 223 liraya yükseldi. Engelli ve işsizlik maaşı da 2023 yılında zamlı oldu. Asgari ücret kıdem tazminatları tavan rakamı 10 bin 8 liraya çıktı. İşte 1 Ocak 2023 itibariyle ödenecek işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, rapor parası...
TÜRKİYE 2023 yılı asgari ücretini belirlerken yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve kıdem tazminatı da zamlanmış oldu. 2023 net asgari ücret 8506 lira brüt ise 10 bin 8 lira oldu. Yeni asgari ücret bir çok kalemde zam getirdi. İşte 2023 itibariyle zamlı maaşlar:
65 yaş aylığı 2023 yılı ne kadar oldu? : Asgari ücret zammı sonrasında birçok maaşta artış yaşanacak. 65 yaş aylığı da bunlardan biri. 2022 yılında 65 yaş aylığı 1.684 TL olarak veriliyordu. 1 Ocak 2023 itibariyle 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL'ye yükseldi.
2023 engelli aylığı kaç lira oldu? : Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2023 itibariyle engelli maaşlarına da zam gelmiş oldu. Engelli aylığı 2022 yılında 40-69 oranında engelliler için 1.124 TL olarak ödeniyordu. Yüzde 40-69 engeli olanlar 1 Ocak 2023 itibariyle engelli aylığı olarak 1.738 TL alacak.
2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu? : 1 Ocak 2023 yılı itibariyle işsizlik maaşları da arttı. İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 3 bin 971 lira en yüksek 7944 lira olarak ödeniyordu. 1 Ocak 2023 itibariyle işsizlik maaşında asgari ücrete göre artış yaşanacak.