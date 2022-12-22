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Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması! 9 bin altı olmaz deyip çekip gitmişti

Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması! 9 bin altı olmaz deyip çekip gitmişti

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret rakamı resmen belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılda asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyurdu. 9 binin altına imzamızı atmayız diyen Türk İş ise son görüşmede resti çekip masadan kalmıştı. Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması geldi...

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Milyonlarca çalışanın pür dikkat beklediği 2023 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Yeni rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 2023 yılında 8 bin 500 lira olan asgari ücrete muhalefet kesiminde ard arda tepkiler gelirken bir tepki de Türk-İş'ten geldi. Son toplantıda masadan kalkan ve 9 binin altına imza atmayız diyen Başkan Ergün Atalay yeni rakamı değerlendirdi.

Türk-İş'ten bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücrete dair ilk açıklama geldi.

Başkan Atalay tarafından yapılan açıklamada, "8 bin 500 lira beklentileri karşılamadı. Belirlenen ücret çalışanın geçim şartlarını karşılamıyor. Çalışanın satın alma gücü azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor....

Asgari ücret 2023 yılında net 8 bin 506 lira oldu. 2023 yılı brüt asgari ücreti ise 10 bin 8 liraya çıktı.

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