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2023 asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Bakan açıkladı ne kadar zam gelmiş oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2023 asgari ücret 8 bin 500 lira oldu! Bakan açıkladı ne kadar zam gelmiş oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yeni asgari ücrete ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Bakan Nebati, "Asgari ücreti geçtiğimiz Ocak ayına göre yüzde 100, Temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk" mesajını paylaştı.

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 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti değerlendirdi.

AK Parti hükümetleri döneminde çalışanların alım gücü ve refah düzeylerinin iyileştirilmesinin en önemli önceliklerden biri olduğunu ifade eden Nebati, 2023'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bir yandan 85 milyonu aşkın vatandaşın refahını gözettiklerine, diğer yandan da üretim çarklarının ülke ekonomisinin potansiyelini üst seviyelere taşıyacak şekilde işlemeye devam etmesini sağladıklarına dikkati çekti.  Nebati şunları kaydetti:

"2023 yıl sonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviye"

"Bu yaklaşımla, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından da açıklandığı üzere net 8,506,8 liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece asgari ücreti geçtiğimiz ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk. Vurgulamak isterim ki bu artış, Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yıl sonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir. Bildiğiniz üzere, 2022 yılında asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırmış ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kılmıştık. Yeni asgari ücretin başta işçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim."

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