Çavuşoğlu Ankara'ya gelen İsveçli mevkidaşının yüzüne söyledi: Somut bir gelişme yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya tarafından tatmin edici adımların atılması gerektiğini dile getirirken, İsveç Dışişleri Bakanı ise; "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakat hakkında, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok." dedi.

Çavuşoğlu,"FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu. "Savunma sanayi firmalarımız (İsveç'ten) bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı." diye konuştu.

"Atmosferi ciddi şekilde zehirledi"

İsveç'in FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebinin reddedilmesine ilişkin, "FETÖ bulunduğu her ülke için tehdit. NATO müttefiki olacaksak terörle mücadelede somut işbirliğini görmek gerek. Keneş'in iadesinin reddedilmesi bu atmosferi ciddi bir şekilde zehirledi." dedi.

"PKK'ya destek suç unsuru haline gelecek"

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de yaptığı açıklamada "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek" diye konuştu.