AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na 'cumhurbaşkanı kıskanıyor' yanıtı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a "Bıraksın bizim baba-oğul ilişkimizi. Kıskandığının farkındayım' sözlerine yanıt verdi. Çelik, "Bir siyasi parti genel başkanının bir belediye başkanının miting çağrısını televizyondan duyması vahim. Son derece absürt bir tabloyla karşı karşıyayız." dedi.

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde parti genel merkezinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu:

Rusya-Ukrayna savaşı

Yeni dünyada hangi kuralların geçerli olacağını göreceğiz. Bütün bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız yürüttüğü güçlü diplomasi Türkiye'yi bu türbülansın içerisinde en güvenli şekilde tutmayı başarmıştır. Rusya Ukrayna savaşı daha da konuşulacaktır çünkü bundan sonraki dünyanın nasıl şekilleneceği bu savaşa bağlıdır.

Avrupa'dakilere NATO içerisindeki misyonumuz sık sık takdir ettiklerini söylüyorlar ama Türkiye'nin AB üyesi olması konusunda vizyonsuz ve dar kafalı bir yaklaşım var.

Dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var, aksi takdirde barışın korunmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Tahıl kriziyle birlikte ülkelerin kıtlık yaşaması Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından engellenmiştir. Önümüzdeki dönemde artık yeni bir soğuk savaşın başladığı ve dünyanın yeni meydan okumalar karşısında yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin en doğru yerde olduğunu görüyorsunuz.

Yunanistan'a tepki

Yunanistan, geçtiğimiz yıl Türkiye'yi sabote etmekle geçirdi. KKTC'nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatında yer alması çok önemli bir gelişmedir.

FETÖ ile mücadele

Aralık ayı tabi FETÖ'nün Türkiye'ye yaptığı saldırılardan birinin yıl dönümü. Karşı karşıya kaldığımız devletimizin egemenliğine dönük en hain saldırılardan biriydi. Devletimizin bütünlüğü açısından FETÖ ile mücadelenin birinci sırada yer alması gerektiğini ifade etmek isterim.

6 yaşındaki kıza istismar

Birincisi bunların hepsinin hesap vermesi gerekir. İkincisi hiç kimsenin dinimizin değerlerini böyle bir çirkinliğe alet etmemesi gerekir. Aynı bu lanetli yaklaşımın parçasıdır. Kim ‘ama’lı cümle kuruyorsa tavrımız nettir.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı ilişkimizi kıskanmasın" açıklamasına yanıt

Bir aile trajedisi ortaya çıktı, vahşet dehşet. Arabesk filme benzemeye başladı, apolitik ve garip bir tablo. Bir siyasi parti içerisinde bu kadar çok "Ben sana sahip çıkıyorum" gibi tavır ortaya koyuyorsan burada bir cari açık var bunu kapatmaya çalışıyorsun demek. Bir siyasi parti genel başkanının bir belediye başkanının miting çağrısını televizyondan duyması vahim. Son derece absürt bir tabloyla karşı karşıyayız."