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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaştı! 2023 asgari ücretin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaştı! 2023 asgari ücretin detayları

Milyonların beklediği yeni asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.2023 asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile düzenlediği basın toplantısında yeni asgari ücreti açıkladı. 2023 asgari ücretin detayları merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Brüt 10 bin 8 lira net 8 bin 506 lira 80 kuruş

Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

İş verene maliyet

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

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