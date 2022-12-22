Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret zammını beğenmedi! 33 milyon vatandaş soyuldu!

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 8 bin 500 TL asgari ücrete ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu, "Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için asgari ücret rakamını net 8 bin 500 TL olarak açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden TÜİK ve Erdoğan'ı suçladı. Kılıçdaroğlu, TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarıyla 33 milyon kişinin soyulduğunu iddia etti.

'Biri istedi' diye öyle oldu

"Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu" diyen Kılıçdaroğlu, "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine 'biri istedi' diye, öyle oldu." ifadelerini kullandı.

Bu düzeni tarihe gömeceğiz

Twitterdan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz" dedi.