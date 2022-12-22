Mersin'de yaşları 5 ile 12 arasındaki 9 erkek çocuğa tecavüz! 'O sapık maça çağırmayın...' deyince...

MERSİN'den kan donduran bir haber geldi. Erdemli ilçesinde 60 daireli bir sitenin havuz görevlisi A.G. Temmuz ayından bu yana yaşları 5 ile 12 arasında değişen 9 erkek çocuğa cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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Mersin'den mide bulandıran bir haber geldi. Sözcü'nün haberine göre olay, Erdemli ilçesinde yer alan 60 daireli bir sitede meydana geldi. Aynı sitede evi bulunan ve yaz döneminde havuz görevlisi olarak çalıştırılan A.G'nin, temmuz ayından itibaren yaşları 5-12 arasında değişen erkek çocuklarına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddia edildi.

“O sapık maça çağırmayın”

Geçtiğimiz hafta sonu sitede evleri bulunan çocuklar, futbol maçı için toplandı. Takımın eksik olması üzerine çocuklardan biri yaz döneminde havuzda çalışan A.G'nin evinden çağrılmasını önerdi. Bu sırada araya giren Suriye uyruklu bir çocuk, “O sapık, maça çağırmayın” diyerek, sitedeki çocuklara cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine maç yapmadan dağılan çocuklardan 9 yaşındaki A.K'nin ağabeyi durumu babası A.K'ya anlattı.

İlkokul 3. sınıfa giden oğluna...

Cinsel saldırı ve tacize uğradığı öne sürülen ilkokul 3'ncü sınıf öğrencisi A.K'nin babası A.K, olayla ilgili kısa süreli bir araştırma yaptı. Baba K., çocuğundan olayla ilgili bilgi aldıktan sonra cinsel saldırı ve tacize uğradığı öne sürülen 3 aileye de durumu bildirdi.

Site önünde meydan dayağı

Bunun üzerine site önünde toplanan aile fertleri, o sırada çarşıda olan zanlı A.G.'nin eve dönüşünü bekledi. Bir süre sonra sitedeki evine dönmek üzere gelen zanlı A.G, öfkeli aile fertlerinin saldırısına uğradı. Meydan dayağı atılan ağzı ve yüzü kanlar içinde kaldığı ifade edilen A.G, araya giren kişiler tarafından mağdur çocukların babaların güçlükle alındı.

4 aile şikayetçi oldu

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekibince yakalanan zanlı A.G gözaltına alındı. Cinsel saldırı iddiası üzerine 4 aile şikâyetçi oldu. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında aile fertlerinin şikayetleri alındı.

Çocuklara pedagog eşliğinde sorgu

Cinsel saldırı ve tacize uğradığı öne sürülen 4 çocuk ise pedagog gözetiminde Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde ifadeleri alındı. Aralarında A.K'nin de bulunduğu 4 çocuk, uzmanlar gözetiminde verdikleri ifadelerinde iğrenç olayı anlattı. Çocuklardan birinin zanlı A.G'nin bıçak tehdidi ile cinsel saldırıya uğradığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı A.G, yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.