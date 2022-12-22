Aylar sonra sahne aldı Gülşen'in dinleyicilerle konuşması ortaya çıktı! Bakın ne söylemiş...

Duruşmada yaşanan gelişmeler

Katılma, müdahillik ve tanık dinlenmesi taleplerinin reddine karar veren mahkeme, Gülşen’in avukatı tarafından talep edilen güvence bedelinin iade edilmesini de reddetti. Ayrıca mahkeme, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin de müşteki olarak dosyaya eklenmesine hükmetti. Dava 1 Mart 2023 tarihine ertelendi.