Aylar sonra sahne aldı Gülşen'in dinleyicilerle konuşması ortaya çıktı! Bakın ne söylemiş...
İmam hatip liseleri hakkındaki sözlerinden dolayı yargılanan Gülşen, uzunca bir aranın ardından konser vermişti. Gülşen'in konser sırasında dinleyicilere söylediği bazı sözler ortaya çıktı...
Şarkıcı Gülşen, imam hatip liselerine yönelik sözleri aylar sonra patlak vermesinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dün 2'nci kez hakim karşısına çıkmıştı.
Davanın İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ikinci duruşmasında Gülşen hakkında karar çıkmadı.
Duruşmada yaşanan gelişmeler
Katılma, müdahillik ve tanık dinlenmesi taleplerinin reddine karar veren mahkeme, Gülşen’in avukatı tarafından talep edilen güvence bedelinin iade edilmesini de reddetti. Ayrıca mahkeme, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin de müşteki olarak dosyaya eklenmesine hükmetti. Dava 1 Mart 2023 tarihine ertelendi.
Aylar sonra sahne aldı, bir de "espri" yapmış...
Sıkıntılı günler geçiren Gülşen, geçtiğimiz günlerde aylar sonra sahne aldı. Özel bir şirketin yılbaşı kutlamalarında peş peşe konser veren Gülşen'in sahnede "espri" yapmaktan kaçınmadığı ortaya çıktı.