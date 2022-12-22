Torununun karısını kesip kesip köpeklere attı

Yıllarca patoloji uzmanı olarak görev yapan 66 yaşındaki kadın, torunu ve eşiyle birlikte yaşıyordu. Ancak üçlü arasındaki anlaşmazlıklar dinmek bilmiyordu. Yine yaşanan kavgalardan birinde eline bıçağı aldı ve banyoya daldı. İşte yaptıklarını suç canlandırmasında tek tek anlatan 'Karındeşen Nine'nin tüyler ürperten planı.

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Rusya'nın en iyi kliniklerinden birinde patoloji uzmanı olarak çalışıyordu. Uzun yıllar başkent Moskova'daki bir hastanede çalıştıktan sonra emekli olan ancak âşık olduğu mesleğini son nefesine kadar yapmak isteyen kadın bir klinikte çalışmaya devam ediyordu. 66 yaşındaki emekli doktor Svetlana Shilyaeva, Tula şehrindeki evi ve bir süredir çalıştığı klinik arasında mekik dokuyordu.

Kadının 22 yaşındaki torunu Svyatoslav Pzaylov ise kısa bir süre önce hayatını 29 yaşındaki Yuliya Pazylova adlı kadınla birleştirme kararı almıştı. Dünyaevine giren ikili mali gerekçeler nedeniyle kendilerine ev bulmakta zorlanıyordu. 66 yaşındaki nine, kendisinden 44 yaş küçük torunu ve onun eşinin yaşadığı probleme tanıklık edince tereddüt etmeden evini genç çifte açtı. 22 yaşındaki genç adam, ninesinin bu hareketi karşısında mutluydu.

Patolog Shilyaeva, 22 yaşındaki torununun mutluluğunu önemsiyordu. Evde artık üç kişi yaşamaya başlamışlardı. Torununun eşi Yuliya Pazylova ile yıldızı daha ilk günde bile barışmamıştı. Genç kadının tavırlarından hoşlanmayan Shilyaeva bir süre sessiz kalmayı seçti. Fakat genç kadınla aralarındaki anlaşmazlık giderek tırmanıyordu.

Eşi ve ninesi arasında sıklıkla arabuluculuk yapmak zorunda kalan torun için kavgalarını ayırmak her geçen gün daha da zorlaşmaya başlamıştı. İkisi arasında köprü görevini üstlenen genç adam tarafları her kavganın sonunda barıştırdığına inanıyordu. Oysa gerçek çok daha başkaydı. Ninesi, yeni evlendiği eşinden yalnızca hoşlanmıyor, ondan adeta nefret ediyordu. Daha da korkunç olanı ise ninesinin çoktan eşini öldürme planları yapmaya başlamasıydı.