İngiliz basını duyurdu: Arda Güler'e Premier Lig'den dev talip!

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlayan genç yetenek için Premier Lig devi Arsenal'in devreye girdiğini iddia etti. İşte detaylar...

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı lacivertliler'de sakatlıktan dönen genç yıldız Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Arda Güler için bir süredir Avrupa takımlarının yakın takibi var. Son olarak İngiliz basını, Güler'in Arsenal'in radarında yer aldığını yazdı.

Fenerbahçe'nin harika çocuğu' olarak nitelenen 17 yaşındaki oyuncu ile Ajax, PSG ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği aktarıldı.

Arda'nın Fenerbahçe'de 2025'e kadar sözleşmesi var. An itibarıyla piyasa değeri 10 milyon euro.

Arda Güler bu sezon ne yaptı?

17 yaşındaki yıldız bu sezon 13 maçta görev aldı. Arda bu maçlarda 3 gol, 1 asist üretti. Genç futbolcu Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda görev aldı. Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Arda'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Fenerbahçe'nin Arda ile ilgili ne karar vereceği ocak ayında belli olacak.