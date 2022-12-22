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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

'Aptal birini bulursam bırakırım' demişti: Elon Musk aradığı CEO'yu buldu!

'Aptal birini bulursam bırakırım' demişti: Elon Musk aradığı CEO'yu buldu!

Elon Musk, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım" açıklamasının ardından Twitter'ın yeni CEO'sunu belirledi. Yazar ve televizyon yapımcısı olan Bess Kalb, Twitter'a CEO olarak atandı. Kalb, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her zaman aynı fikirde olmasak da çok heyecanlandım" dedi.

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, CEO koltuğunu sonunda devretti. Twitter'a kadın CEO atandı.

"Hala şoktayım"
ABD'de film ve kitap yazarlığının yanı sıra televizyon programcılığı yapan Bess Kalb, Twitter'ın yeni CEO'su oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Kalb, "Sonunda şunu ilan edebilirim: Twitter'ın yeni CEO'su olduğum için alçakgönüllüyüm, onur duydum ve açıkçası hala şoktayım. Her zaman aynı fikirde olmasak da çok heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

"Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda görevi bırakacağım" demişti
Dün bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter'da yerine gelecek CEO için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.Musk, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım. Bunun ardından sadece yazılım ve sunucular ekiplerini yöneteceğim" demişti.

10 milyondan fazla kullanıcı, görevi bırakmasını istemişti
Öte yandan Twitter'da yaptığı ankette takipçilerine, "Twitter'ın başı olarak görevi bırakmalı mıyım" sorusunu yönelten Elon Musk, anket sonuçlarına uyacağını belirtmişti. Pazartesi sona eren ankette, katılımcıların yüzde 57,5'i, yani 10 milyondan fazla kullanıcı Musk'ın görevini bırakmasını istemişti.

Bess Kalb kimdir?
Bess Kalb, Jimmy Kimmel Live için Amerikan Emmy Ödülü adayı bir yazardır! The New Yorker dergisinde televizyon programı ve gazeteci. Büyükannesi Bobby Bell'in hayatını anlatan Kimse Sana Bunu Ben Anlatamaz: Gerçek Bir Hikaye kitabının yazarıdır.

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