İYİ Parti'den HDP'ye flaş ortak aday cevabı: "Bu konuda tavrımız nettir"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "Neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim" şeklindeki sözlerine cevap verdi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "(Altılı masayla) Neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim" şeklindeki sözlerine ilişkin "İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, partisinin asgari ücretin en az 9 bin 200 lira olması gerektiğini belirttiğini, bu konudaki nihai önerilerinin de 9 bin 600 lira olduğunu anımsattı.

Bu kapsamda 3 ayda bir rakamın güncellenmesi gerektiği yönündeki paylaşımlarını da hatırlatan Zorlu, "Asgari ücret bu kadar hayat pahalılığının yüksek olduğu bir dönemde sadece geçen enflasyonu değil, önümüzdeki süreçte gelmekte olan hayat pahalılığını karşılayacak bir direnç seviyesine sahip olmalıdır." dedi.

Zorlu, feryat içinde olan emeklilerin en düşük aylıklarının asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Asıl küfe bugün milletin sırtındadır. Küfenin içinde ne var? AK Parti'nin özellikle son dönemde uyguladığı ekonomi politikaları, geçiş garantili artık kabul edilebilir seviyenin dışına çıkmış uygulamalar, israf, 3 ve 5 maaşlı yandaşlar sistemi... Bütün bunlar milletimizin sırtındaki küfededir ve artık bu küfe küflenmektedir. Ülkemizin her yanına adaletsizlik, liyakatsizlik ve hayat pahalılığını saçmaya devam etmektedir. Milletimiz geçmişte pek çok yükü taşımıştır ama bugün milletimize reva görülen bu yük gerçekten taşınabilir durumda değildir."

Kanun teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya değinen Zorlu, bunun hukuki değil, siyasi bir dava haline geldiğini söyledi.

Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir çağrıda bulunmak istiyoruz, dün bir AK Parti milletvekili, gerekirse kanun değişikliğiyle siyasi yasağın ortadan kaldırılabileceğini söylemişti. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bu konuda hukukçu arkadaşlarımız bir çalışma gerçekleştirdi. Kanun teklifimizde Türk Ceza Kanunu'nun 125, 130, 131 ve 299. maddelerinde bazı değişikler öngörüyoruz, Cumhurbaşkanına hakaret suçu da dahil olmak üzere. AİHM'nin çok açık ve net kararları var bu konuda. Hakaretten kaynaklanan siyasi yasağı ceza yasalarımızdan çıkarma girişimi başlatıyoruz. Burada önemle altını çizmek isterim ki teklifimizde hakaret yoluyla siyasi yasak getirilmesini ortadan kaldırıyoruz. Şimdi gelin dürüstçe sözünüzde durun, bu ülkenin demokrasi çıtasına, siyasetin demokrasi yolculuğuna engel tıkamayın. Birlikte TBMM'de bu değişiklikleri yapalım. Geçmişte Sayın Erdoğan da bu konuda önemli bir ceza aldı. Hepsini kapsayacak şekilde bir kanun değişikliği bu. İstiyoruz ki bundan böyle ülkemiz bu ayıba ortak olmasın, böyle bir tabloyla da dünyanın karşısına çıkmayalım. En önemlisi de 16 milyon İstanbullunun iradesini bu şekilde hiçe sayan sürecin parçası olmayalım."

Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla 25 Aralık Pazar Ankara Spor Salonu'nda "Büyük Kadın Buluşması"nı gerçekleştireceklerini söyledi.

Zorlu, seçim yaklaşırken "muhalif medya" olarak değerlendirilen bazı yayın organlarına verilen para cezalarına dikkati çekerek, "Ölçüsüz, orantısız ve siyasi saiklerle verilen bu ceza yöntemini basın özgürlüğüne karşı çok ciddi bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Umuyoruz ki bu ölçüsüzlük devam etmez." diye konuştu.

Siyasi tavrımız ortadadır

Zorlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın altılı masaya yönelik ortak aday çağrısının anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak baştan bu yana bu konudaki siyasi tavrımız, yaklaşımımız ortadadır. Elbette demokrasiyi, işbirliğini, TBMM zemininde milletimiz için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz ama İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir. Altılı masadan bahsedilmiş, bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz."