Yeni asgari ücreti yeterli buldunuz mu?

8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücret, kimini memnun ederken kimini ise tatmin etmedi. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SGK Danışmanı - Yazar Bünyamin Esen ile asgari ücrete gelen zam hakkında canlı yayında değerlendirmeler yapıyor.

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TÜRK-İŞ'in 9 bin liradan aşağı asgari ücreti kabul etmeyeceğini söylemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece geç saatlerde Bakan Vedat Bilgine'i Beştepe'de ağlaması sonrası asgari ücret net 8 bin 500 TL olarak açıklandı. Bu rakam bir kesimi tatmin etse de, özellikle işverenler tarafından tepki ile karşılandı.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SGK Danışmanı - Yazar Bünyamin Esen ile asgari ücrete gelen zam hakkında canlı yayında değerlendirmeler yapıyor.

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