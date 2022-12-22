BIST 5.447
DOLAR 18,68
EURO 19,79
ALTIN 1.078,32
HABER /  GÜNCEL

Yeni asgari ücreti yeterli buldunuz mu?

8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücret, kimini memnun ederken kimini ise tatmin etmedi. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SGK Danışmanı - Yazar Bünyamin Esen ile asgari ücrete gelen zam hakkında canlı yayında değerlendirmeler yapıyor.

Abone ol

TÜRK-İŞ'in 9 bin liradan aşağı asgari ücreti kabul etmeyeceğini söylemesi,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece geç saatlerde Bakan Vedat Bilgine'i Beştepe'de ağlaması sonrası asgari ücret net 8 bin 500 TL olarak açıklandı. Bu rakam bir kesimi tatmin etse de, özellikle işverenler tarafından tepki ile karşılandı. 

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SGK Danışmanı - Yazar Bünyamin Esen ile asgari ücrete gelen zam hakkında canlı yayında değerlendirmeler yapıyor.

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK faturayı kesti: Galatasaray'a para cezası!
PFDK faturayı kesti: Galatasaray'a para cezası!
Konyaspor uzatmalarda turladı! 5 gollü maçta Bodrumspor elendi
Konyaspor uzatmalarda turladı! 5 gollü maçta Bodrumspor elendi
Aydın'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Aydın'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kırmızı Bültenle aranıyordu! Atilla Önder İspanya'da yakalandı: Uyuşturucu baronu Türkiye'ye getiriliyor!
Kırmızı Bültenle aranıyordu! Atilla Önder İspanya'da yakalandı: Uyuşturucu baronu Türkiye'ye getiriliyor!
Bakan Nebati duyurdu: Süre uzatıldı uygulama bu ay başlıyor!
Bakan Nebati duyurdu: Süre uzatıldı uygulama bu ay başlıyor!
İngiliz basını duyurdu: Arda Güler'e Premier Lig'den dev talip!
İngiliz basını duyurdu: Arda Güler'e Premier Lig'den dev talip!
Köprü altında ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
Köprü altında ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
Rahip üçlü ilişki ile suçlandı! Bahanesine akıl sır ermedi istismara uğrayan rahibe anlattı
Rahip üçlü ilişki ile suçlandı! Bahanesine akıl sır ermedi istismara uğrayan rahibe anlattı
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 alım yapılacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 alım yapılacak
Torununun karısını kesip kesip köpeklere attı
Torununun karısını kesip kesip köpeklere attı
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'in yeni takımı sürpriz oldu
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'in yeni takımı sürpriz oldu