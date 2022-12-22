Selen Görgüzel'den bomba asgari ücretli sevgili çıkışı! Benimle yaşayamaz duyguları rencide olur
7 milyondan fazla çalıyan bugün açıklanacak asgari ücret zammını beklerken, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den asgari ücretle ilgili tartışma yaratacak sözler geldi. Görgüzel'in, “Asgari ücretli sevgiliniz olur mu” sorusuna verdiği cevap olay...
Hamdi Akan'la yaptığı evlilik sonrası tanınan oyuncu Selen Görgüzel, milyonlarca kişinin yapılacak zammı beklediği asgari ücretle ilgili tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Görgüzel, asgari ücretli birisinin kendisinin sevgilisi olamayacağını söyledi.
Selen Görgüzel önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaptı. Şarkıcı, “Gündeminizde yeni olaylar var mı” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım. Tehlikeliyim.”
Erkeksi duyguları rencide olur
Görgüzel, “Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götüremezse gururu kırılır."