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ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! Yüzde 50 zam yapıldı Haberin devamı.

Selen Görgüzel'den bomba asgari ücretli sevgili çıkışı! Benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

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Selen Görgüzel'den bomba asgari ücretli sevgili çıkışı! Benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

7 milyondan fazla çalıyan bugün açıklanacak asgari ücret zammını beklerken, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den asgari ücretle ilgili tartışma yaratacak sözler geldi. Görgüzel'in, “Asgari ücretli sevgiliniz olur mu” sorusuna verdiği cevap olay...

Selen Görgüzel'den bomba asgari ücretli sevgili çıkışı! Benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

Hamdi Akan'la yaptığı evlilik sonrası tanınan oyuncu Selen Görgüzel, milyonlarca kişinin yapılacak zammı beklediği asgari ücretle ilgili tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Görgüzel, asgari ücretli birisinin kendisinin sevgilisi olamayacağını söyledi.

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Selen Görgüzel'den bomba asgari ücretli sevgili çıkışı! Benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

Selen Görgüzel önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaptı. Şarkıcı, “Gündeminizde yeni olaylar var mı” sorusuna şu yanıtı verdi:

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Selen Görgüzel'den bomba asgari ücretli sevgili çıkışı! Benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

“Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım. Tehlikeliyim.”

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Selen Görgüzel'den bomba asgari ücretli sevgili çıkışı! Benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

Erkeksi duyguları rencide olur

Görgüzel, “Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götüremezse gururu kırılır."

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