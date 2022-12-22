Selen Görgüzel'den bomba asgari ücretli sevgili çıkışı! Benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

Hamdi Akan'la yaptığı evlilik sonrası tanınan oyuncu Selen Görgüzel, milyonlarca kişinin yapılacak zammı beklediği asgari ücretle ilgili tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Görgüzel, asgari ücretli birisinin kendisinin sevgilisi olamayacağını söyledi.