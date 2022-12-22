Gelin adayı Hanife Gürdal mahremini ilan etti: Eşiyle birlikte yatak odasından paylaştı!
Televizyondaki evlendirme programıyla tanınan Hanife Gürdal son paylaşımlarında mahrem falan dinlemedi. Hanife, kocasıyla birlikte yatak odasından arka arkaya fotoğraflar paylaştı.
Katıldığı evlendirme programından "gelin adayı" olarak bilinen Hanife Gürdal, 2021 yılında tiyatrocu Kemal Ayvaz ile evlenmişti.
Geçtiğimiz senelerde başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, yine tepki topladığı bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hanife Gürdal, bu defa yatak odasından fotoğraflar yayınladı.
"Mahremiyet kalmadı!"
Hanife Gürdal, kocası Kemal Ayvaz ile yatakta zıplayıp eğlendiği anları paylaştı. Hanife Gürdal, paylaşımına ''Baktıkça içim açılıyor.'' notunu düştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Mahremiyet kalmadı!'' diyerek tepki gösterdi.