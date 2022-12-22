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Diyarbakır'da mide bulandıran olay! O sapık için istenen ceza belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da mide bulandıran olay! O sapık için istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da 10 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında iki ayrı suçtan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık S.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 5 Aralık'ta merkez Bağlar ilçesinde metruk bir yapıda sanık S.Ç'nin, kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunun çevredekiler tarafından fark edildiği bildirildi.

İddianamede, tutuklu sanık S.Ç. hakkında "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 21 yıldan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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