İspanya'da yakalanmıştı! Uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'de! Cezaevine gönderildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder, Türk polisinin takibi sonucu İspanya'da yakalandı. Uyuşturucu kaçakçısı Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla İspanya'nın başkenti Madrid'ten İstanbul Havalimanı'na getirildi. Daha sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na çıkarılarak hakkında kesinleşmiş hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından Atilla Önder, Metris Cezaevi'ne gönderildi. İşte detaylar...

Abone ol

İspanya'da yakalanan firari uyuşturucu baronu Atilla Önder, Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı.

Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Interpol-Europol Daire Başkanlığının, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanmasının sağlandığı bildirildi.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün teslim alınan Önder'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği belirtilmişti.

Atilla Önder, Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'ten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Cezaevine konuldu

Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na çıkarılarak hakkında kesinleşmiş hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından Atilla Önder, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

"Dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk polisi takip etti, kırmızı bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya ile işbirliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk polisimize tebrikler." ifadelerini kullandı.