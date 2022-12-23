BIST 5.447
DOLAR 18,67
EURO 19,80
ALTIN 1.075,56
HABER /  GÜNCEL

Semra Güzel kararı Resmi Gazete'de! Vekilliği resmen düşürüldü

Semra Güzel kararı Resmi Gazete'de! Vekilliği resmen düşürüldü

DİYARBAKIR Milletvekili Semra Güzel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone ol

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in TBMM üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasanın 84’üncü ve İçtüzüğün 138’inci maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.12.2022 tarihli, 43’üncü birleşiminde kabul edildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Obradovic eski takımını devirdi! Fenerbahçe evinde Partizan'a mağlup oldu!
Obradovic eski takımını devirdi! Fenerbahçe evinde Partizan'a mağlup oldu!
Asgari ücret tahmini tuttu! Uzman isim memur ve emekli maaşı bombasını patlattı
Asgari ücret tahmini tuttu! Uzman isim memur ve emekli maaşı bombasını patlattı
Diyarbakır'da mide bulandıran olay! O sapık için istenen ceza belli oldu
Diyarbakır'da mide bulandıran olay! O sapık için istenen ceza belli oldu
Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar
Almanya'dan skandal yanlışlık! Türk vatandaşın cenazesini yaktılar
Asgari ücrete gelen zam sonrası memurlar ek zam istedi! Memurlar ne kadar ek zam istiyor?
Asgari ücrete gelen zam sonrası memurlar ek zam istedi! Memurlar ne kadar ek zam istiyor?
İşsizlik maaşı ne kadar? Stajyer maaşı 1 Ocak 2023 itibariyle 2 bin 552 lira oldu!
İşsizlik maaşı ne kadar? Stajyer maaşı 1 Ocak 2023 itibariyle 2 bin 552 lira oldu!
2023 asgari ücreti kaç dolar ediyor? Asgari ücret dolar euro bazında 20 yılda bakın ne kadar arttı
2023 asgari ücreti kaç dolar ediyor? Asgari ücret dolar euro bazında 20 yılda bakın ne kadar arttı
Kıdem tazminatı tavanı 2023 - Bu ay işten çıkan 32 bin 355 lira alırken 1 Ocak 2023'te 50 bin lira alacak
Kıdem tazminatı tavanı 2023 - Bu ay işten çıkan 32 bin 355 lira alırken 1 Ocak 2023'te 50 bin lira alacak
'Aptal birini bulursam bırakırım' demişti: Elon Musk aradığı CEO'yu buldu!
'Aptal birini bulursam bırakırım' demişti: Elon Musk aradığı CEO'yu buldu!
Bafetimbi Gomis attı, Galatasaray kupada tek golle turladı
Bafetimbi Gomis attı, Galatasaray kupada tek golle turladı
Putin'den ABD'ye 'Patriot' tepkisi: "Sadece çatışmanın uzamasına neden olacak"
Putin'den ABD'ye 'Patriot' tepkisi: "Sadece çatışmanın uzamasına neden olacak"
TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek
TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek