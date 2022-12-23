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Obradovic eski takımını devirdi! Fenerbahçe evinde Partizan'a mağlup oldu!

Obradovic eski takımını devirdi! Fenerbahçe evinde Partizan'a mağlup oldu!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Eurolegue'in 15. hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan'a sahasında 73-72 yenilerek 5. mağlubiyetini aldı.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'a 73-72 yenildi.

Birinci periyotta, ev sahibi Fenerbahçe Beko, daha etkili bir oyun ortaya koydu. Pierre'nin pota altı sayılarıyla bitime 6 dakika kala farkı 6 sayıya çıkaran (8-2) sarı-lacivertliler, iyi oyununu sürdürdüğü periyodu, 19-16 üstün tamamladı.

İkinci periyotun başlarında kazandığı faul atışlarıyla bitime 8 dakika kala, 4 sayıyla öne geçen Partizan'ı (19-23) Willbekin'in iki üçlüğüyle tekrar yakalayan Fenerbahçe Beko, bitime 6 dakika kala, 27-24 öne geçti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ve başantrenör Itoudis'in itirazdan teknik faul aldığı bu çeyrekte, ev sahibi ekip, Melih Mahmutoğlu ve Pierre'den gelen üçlük sayıların avantajıyla, devreye 37-33 önde girdi.

Üçüncü periyot başında Fenerbahçe Beko iyi oyununu sürdürdü. Willbekin'in üst üste üçlükleriyle bitime 5.5 dakika kala farkı 10'a çıkaran (47-37) sarı-lacivertliler, son bölüme kadar iyi oyununa devam etti. Bitime 4.5 dakika kala farkı 11'e kadar çıkaran (49-38) ev sahibi ekip, çeyreği de 57-51 önde bitirdi.

Son periyodun ilk bölümünde Lessort'un etkili oyunuyla farkı eriterek bitime 5 dakika 45 saniye kala 59-60 öne geçen konuk ekibe Fenerbahçe Beko, son bölümde Calathes'ten bulduğu sayılarla cevap verdi. Çekişmenin son bölüme kadar devam ettiği maçta, son yarım dakikaya 72-72 beraberlikle girildi. Son hücumdan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, rakip takımdan Avromovic'in, 3 saniye kala serbest atışlardan bulduğu sayılar sonucu, parkeden 73-72'lik skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun 5. mağlubiyeti
Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 15 maç sonunda 5. kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu ligde üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı. Obradovic'in Partizan'ı ise galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

Parkeye sakatlıkları bulunan Bjelica ve Motley'den yoksun çıkan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıktan dönen Willbekin uzun bir aradan sonra ilk kez oynadı. Sarı-lacivertlilerde Willbekin 14, Pierre 13, Calathes 11 sayı buldu.

Partizan'da Lessort ve Punter'in 12'şer, Exum'un da 10 sayısı galibiyete katkı verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun 3 gün önce transferini açıkladığı Yunan pivot Kostas Antetokounmpo da ilk kez kadroya dahil edildi.

Obradovic rakip takım koçu olarak Ülker Arena'da
Fenerbahçe Beko'ya tarihinde ilk Avrupa Ligi kupası kazandıran ve taraftarın "efsane koç" olarak tanımladığı Sırp koç Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilere rakip olarak Partizan'ın başında ilk kez, Ülker Arena'da boy gösterdi. Obradovic, daha önce 11 yıl yardımcılığını yapan Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis ile bu maçta rekabet yaşadı.

Salonu dolduran Fenerbahçe Beko taraftarı, Obradovic'i bağrına bastı. Taraftarların ismini bağırarak alkışlarla karşıladıkları Obradovic ile yardımcılarına, maç öncesi, sarı-lacivertli takım menajeri Cenk Renda ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu tarafından çiçek ve tablo hediye edildi.

Fenerbahçe Beko: 72 - Partizan: 73

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer, Willbekin 14, Edwards, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 9, Pierre 13, Jekiri 8, Guduric 4, Booker 8, Calathes 11, Antetokounmpo

Partizan: Vukcevic, Leday 8, Avromovic 6, Punter 12, Smailagic 4, Papapetrou 5, Exum 10, Nunally 5, Lessort 12, Trifunovic, Andjusic 4, Madar 7

1. Periyot: 19-16

Devre: 37-33

3. Periyot: 57-51

5 Faulle Çıkan: 36.36 Jekiri (Fenerbahçe Beko), 37.39 Exum (Partizan)

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