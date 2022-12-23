Özgür Demirtaş asgari ücreti beğenmedi! Ahmet Hakan'a açtı ağzını yumdu gözünü

Asgari ücrete 2023 yılı için yüzde 50 zam yapıldı ve 8 bin 500 TL oldu. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücrete yapılan zammı beğenmedi ve "Bu zam hiçbir şeyi çözmeyecek" deyip saydırdı... Özgür Demirtaş, CNN Türk'te kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği Ahmet Hakan'a sosyal medya üzerinden fena saydırdı...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa, 2023 yılında brüt asgari ücretin 10 bin 8, net asgari ücretin ise 8 bin 506,80 lira olacağını açıkladı. Net asgari ücretteki artış oranı ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 74,43 olarak gerçekleşti.

Asgari ücret açıklanmadan "Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz" diyen Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret açıklandıktan sonra da eleştirilerini sürdürdü.

Bacağı kırık hastaya morfin vermek gibi

Demirtaş, , “Asgari ücret 8500 lira olarak belirlendi. Bu hiçbir sorunu çözmeyecek. Bacağı kırık hastaya kırığı tedavi etmek yerine, hasta acı hissetmesin diye MORFİN vermek ile aynı. 3 ay içinde geçmiş yıllardan bile daha kötü ALIM GÜCÜ olacak. Maaşlar eriyip gidecek. İzleyip, Görelim …” paylaşımı yaptı.

'Kahvedeki adam gibi konuşuyor'

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında "Asgari ücret 10 bin TL olsa da işe yaramaz" sözleri eleştirilen ve "Kahvehanedeki adam gibi konuşuyor" denilen Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden Ahmet Hakan'a ateş püskürdü. Ahmet Hakan ve konuklarının kendisiyle dalga geçtiğini belirten Demirtaş şunları yazdı:

Hükümeti cilalarken hiç mi vicdanınız sızlamıyor

"Sizin Ekonomi ve Finans eğitiminiz var mı? YOK. Beni konuştuğunuz konuklarınızın Ekonomi ve Finans eğitimi var mı? YOK. Peki ALLAH AŞKINA siz ne konuşuyorsunuz? Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu? Dünyada Zimbabwe’den sonra en yüksek enflasyonun Türkiye’de olması biraz olsun sizi rahatsız etmiyor mu?"

Keşke izlemeseydim....

İşte Özgür Demirtaş'ın, gazeteciler Ahmet Hakan, Abdulkadir Selvi, anketçi Murat Sarı ve eski asker Mete Yarar'a verdiği tweet serisi...

1-) Keşke izlemeseydim. İzledim ve oldukça üzüldüm. Ahmet Hakan bey benimle bildiğiniz dalga geçiyor. Stüdyodaki konuklar gülüyor. Biri kıraathanede konuşsun Özgür vs diyor. Biri Özgür Alım gücünün düşmesine adeta seviniyor diyor.

2-) Üzüldüm çünkü benim Ahmet beye en ufak bir saygısızlığım olmadı. Kendisinin hakkına da hiçbir yerde girmedim. Değil herkesin izlediği bir kanalda, özel bir odada bile kendisi hakkında yalan yanlış konuşmadım. Sadece yıllar önce bir programına çıktım +

3-) Benim olmadığım bir ortamda benim bir twitimi alıp: Özgür Demirtaş Alım Gücünün düşmesine sevinmiş demek ne demek Allah Aşkına Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz Ahmet bey? Bu kadar kolay mı insanlar hakkında yalan bilgiyi Milyonların önünde söylemek?+

4-) Ben sizden şunu söylemenizi beklerdim: “Özgür hoca benim programımda Ekonomi Yönetimini uyardığında, bu yolun yol olmadığını söylediğinde Dolar/TL 3.50 idi, şu anda 18.60. Ki Özgür hoca o programdan yıllar önceden beri uyardı hükümeti ve siz yandaşlarını+”

5-) “ve siz kulak vermek yerine, gerek sosyal medyada, gerek benim sunucusu olduğum kanalda kendisi hakkında yalan haber yaptınız. Gelinen her nokta Özgür hocanın son 10 yıldır söylediği her şeyi HAKLI çıkardı. En azından bir ÖZÜR dileyip kendisine kulak vermek gerekmez mi?”+

6-) İşte Hakan bey ben sizden bunları söylemenizi beklerdim. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Sizin Ekonomi ve Finans eğitiminiz var mı? YOK. Beni konuştuğunuz konuklarınızın Ekonomi ve Finans eğitimi var mı? YOK. Peki ALLAH AŞKINA siz ne konuşuyorsunuz?

7-) Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu? Dünyada Zimbabwe’den sonra en yüksek enflasyonun Türkiye’de olması biraz olsun sizi rahatsız etmiyor mu? Faiz Enflasyonun sebebidir lafının bunca çöküşünden sonra hala vicdanınız kör mü?+

8- ) Benim hakkımda söylediklerinize çok üzüldüm. Siz bu tip konularda yıllar içinde daha duyarsız olmuş olabilirsiniz. Ama bizler normal vatandaşlarız. Bana bir özür borcunuz var. Ama özür dileseniz bile yediğiniz hakkımı nasıl verirsiniz bilmem.