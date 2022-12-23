Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması! "Bizimle olmayacak"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı takımda bulunan sakat oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oliveira antrenmana başladı. Sadece Icardi, bizimle olmayacak. Bir tek Mauro'yu bekliyoruz." dedi. İşte detaylar...

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil"

"Yine çok fazla ürettik, penaltıyı kaçırdık. 1-0 sonrası 2-0'ı yakalayabilirdik. Sonda da pozisyon net ofsayttı hakem yakalayamadı ama o gol olsa uzayacaktı. Rakibi de tebrik ediyorum burada Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil, direndiler."

"En geç maçı biz oynadık"

"En geç maçı biz oynadık. Pazar günü bir daha oynayacağız. Diğer takımların avantajı salı günü oynadılar. Maç alışkanlığı yakalama şansları oldu. Bugün biraz daha idareli kullandık kadromuzu."

"Takım içerisinde birçok kişi hasta"

"Rashica'yı belli bir dakika oynatıp almak istiyorduk ama oyun ona izin vermedi. Planlamamızın dışında bir de hastalıklar vardı. Yusuf'un hastalığı oldu. Takım içerisinde birçok kişide hastalık "

"Mauro Icardi, bizimle olmayacak"

"Sergio Oliveira antrenmana başladı. O da kadroda olacaktır. Sadece Mauro Icardi, bizimle olmayacak. Yusuf Demir hasta ama iyileşecektir. Bir tek Mauro'yu bekliyoruz. İyileşme süreci iyi gidiyor, morali de yerinde. Onu da takıma katarsak, daha iyi olacak."

"Tekrar ligi bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz"

"Pazar günü dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Tekrar ligi bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz."

"Gol olsa psikolojik olarak güçlenebilirdi"

"Sezon başı hedefimiz şampiyonluk dedik ve geniş kadro kurduk. Üç tane önemli, aynı mevkide benzer profilde oyuncu elimizde oldu. Gomis çok iyi başladı, Icardi devam etti. Seferovic'e de şans vermeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'nda sonradan girse de yer aldı. Ondan yine beklentimiz var. Onunla beraber iki forvetimiz daha bulunuyor. Onu da kazanmaya çalışacağız. Penaltıyı attı ama direkten döndü. Onun için de şanssız oldu. Gol olsa psikolojik olarak güçlenebilirdi. Onu da toparlamaya çalışacağız."

Okan Buruk yarın çekilecek son 16 turu kurası ile ilgili olarak, "İlk tercihimiz İstanbul'da kalmak. Şehir dışına çıkmamak bizim için en iyi kura olur." diyerek sözlerini tamamladı.