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AK Parti'den CHP'ye 'Semra Güzel' tepkisi: "Pişkinlikte nirvana, HDP'den mi korktunuz?"

AK Parti'den CHP'ye 'Semra Güzel' tepkisi: "Pişkinlikte nirvana, HDP'den mi korktunuz?"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için TBMM'de oylamada CHP'den üç milletvekillerinin olduğunu söylediği için kendisine 'Zavallı' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki gösterdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmesi sırasında yapılan oylamada verdikleri ret oyları nedeniyle CHP'nin HDP ile yan yana yürüdüğünü söyledi.

Turan, CHP'li vekillerin oylamaya katılmak için Meclis'e gelmemesine de tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Turan ile ilgili "Bu bir zavallılık işaretidir" ifadelerini kullandı.

"HDP'den mi korktunuz?"
Turan, Özel'in bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstererek şunları söyledi:

"Pişkinlikte nirvana! 3 milletvekili var dedik diye kızmış beyefendiler! Tamam düzeltiyorum fotoda 6 milletvekili var!

Oysa CHP'nin 134 milletvekili var ve katılanların hepsi hayır oyu verdi. Asıl sahtekarlık aynı konu için Komisyonda evet oyunun Genel Kurulda neden "hayır"a dönüştüğüdür. HDP’den mi korktunuz?

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